Emekliler Bayram İkramiyesi İçin İsyanda

04.03.2026 13:40
DİSK, emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin lira olarak kalmasını kabul etmiyor ve zam talep ediyor.

Mustafa Usta

(SİNOP) - DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, emeklilere bayram ikramiyesinin bu yıl da 4 bin lira olarak ödenmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Bugün emekli ikramiyelerinin 17 bin lira civarında olması gerekiyor" dedi.

Demir, yaptığı açıklamada, emeklilere bayram ikramiyesinin ilk kez verildiği 2018'de asgari ücretin bin 602 lira, bayram ikramiyesinin ise bin lira olduğunu belirtti. İkramiyenin o gün asgari ücretin yüzde 64'üne tekabül ettiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Aradan 8 yıl geçti, asgari ücret 28 bin lira oldu. Ancak emeklilerin bayram ikramiyesi 4 bin lirada sabitlenmiş durumda. Emekliler bayram ikramiyesine en azından belli oranda zam yapılmasını bekliyorken, AKP Grup Başkanvekilinin açıklamalarından anladığımız kadarıyla Meclis'e emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili herhangi bir teklifin sunulmadığını ve sunulmayacağını, bayram ikramiyesinin 4 bin lira olarak ödeneceğini açıkladılar. Buna gerekçe olarak da 'kaynak yokluğunu' ifade ettiler. Kaynak var. Mesele burada kaynağın sermayeden yana mı, emekliden, emekçiden yana mı kullanıldığıyla alakalı. Bunu asla kabul etmemiz mümkün değildir."

Emekliler hak edilmiş olan emekli ikramiyelerini istiyorlar ve bunu isterken de 2018 yılında bu kanun çıktığındaki orana paralel olarak en azından bugün emekli ikramiyelerinin 17 bin lira civarında olması gerekiyor. DİSK Devrimci Emekli Sen olarak bu durumu gözeten bir yerden emeklilerimizin içinde bulunduğu açlık, yoksulluk ve sefalete bir de bayram ikramiyelerinin verilmemesini açıklanması üzerine bugünden itibaren DİSK Devrimci Emekli-Sen olarak alanlardayız. İmza kampanyalarıyla, taleplerimizle birlikte sesimizi iktidara duyurmaya, emeklilerimizin hak ve çıkarlarını korumaya çalışıyoruz. İmza kampanyamız bir hafta süreyle devam edecektir. Tüm emeklilerimizi ve emekçilerimizi bu kampanyamıza sahip çıkmaya, bize destek olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

