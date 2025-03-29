Emekliler Bayrama Yokluk İçinde Giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekliler Bayrama Yokluk İçinde Giriyor

Malatya'da emekli temsilcileri, bayram için hazırlık yapamayan emeklilerin zor durumda olduğunu belirtti.

29.03.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA) - Emekli Meclisleri Sendikası Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem Uzunoğlu, "Emekliler bu bayrama buruk, heyecansız giriyor. Yokluk içinde, sefalet içinde giriyor. Yani bugün bayram arife gününde emeklinin cebinde para olmazsa ne alacak, ne yapması lazım bu pahalılık karşısında? Yarın misafirler gelecek, torunları gelecek, akrabası gelecek. Bir bayram heyecanı, tatma duygusu yoktur" dedi.

Emekli Meclisleri Sendikası ve Birleşik Emekliler Sendikası Malatya İl Başkanları, emeklilerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı.

"Emekli bayrama yokluk içinde sefalet içinde giriyor"

Emeklinin bayrama, yokluk sefalet içerisinde girdiğini belirten Mehmet Erdem Uzunoğlu, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Emekli Meclisleri Sendikası olarak emekliler bu bayrama buruk, heyecansız giriyor. Yokluk içinde, sefalet içinde giriyor. Yani bugün bayram arife gününde emeklinin cebinde para olmazsa ne alacak, ne yapması lazım bu pahalılık karşısında? Yarın misafirler gelecek, torunları gelecek, akrabası gelecek. Bir bayram heyecanı, tatma duygusu yoktur. Neden; söz verdiler, bin lira para verecek, sanki büyük bir lütuf gibi. Onu bile veremeyen, bir iktidar emeklilerin yaşam hakkını beşinci sınıf görüyor, emeklileri yok sayıyor. Büyük bir kitle olan, 15 milyon kitleye sahip olan emekliler şu anda yokluk içinde, çocukları eğitimden yoksun, yaşam hakkından yoksun. Bugün böyle bir emekli sınıfını bu hükümet eğer bin lira kadar değeri yoksa bu emeklinin, ileride bu emekli bunun hesabını sorar. Sormak zorundadır! Her zaman biat kültürü bizde olmaz. Bir günde uyanış kültür olur. Der ki; 'benim hakkımı verin'.

"Bu hükümetin bir yerde artık gitmesi lazım"

Ben 30 yıldır bu devlete prim ödedim, vergi ödedim. Bana 15 milyon lirayı çok gören hükümet, 26 milyar lira tutuyor diyor emeklinin bayram ikramiyesi. Ama bir adamın 56 milyar vergisini silebiliyor. O bütçeye yük olmuyor da benim toplu alacağım, 16 milyon kişiden alacağımı bir yük oluyor! Bu nasıl bir iktidar? İktidara bunu sormamız lazım. Bir kilo biber 170 lira, bir kilo salatalık 120 lira, bir kilo domates 95 lira. Hangi parayla alacağım? Evimi mi geçindireceğim, çocuklarımı mı okutacağım? Ama bu hükümetin bir yerde artık gitmesi lazım. Çünkü bu hükümet çalışanların, emeklilerin, emekçilerin, asgari ücretlilerin yanında değil; belirli bir sermaye sınıfının yanında, kendi yandaşının yanında. Artık buna bir son vermelidir. Halk da verecektir, zaten bu bunu gösteriyor. Tepki bundandır."

"Emekliye verdiği bin lira fark iki kilo zeytin parası"

Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Haydar Göktaş ise şöyle konuştu:

"Bir bayrama gireceğiz, yeni bir sürece gireceğiz ama hüzünle, kederle ve sıkıntılarla, ekonomik sıkıntılarla gireceğiz. Hükümetin vermiş olduğu ve aylar sonra dört bin lira olarak kararlaştırdığı dört bin lira emekli ikramiyesini bile hepsini ödeyemiyor. Üç bin lira olarak yatırdı, bin lira bayramdan sonraya kaldı. Bu verdiği bin lira, iki kilo zeytin parası, bir kilo et parası bile etmiyor. Emekliye 2018'de ilk defa, muhalefetin ve emeklilerin yoğun baskıları sonucunda bin lira olarak verilen ikramiye, yıllar sonra iki bin lira, daha sonra üç bin liraya çıkarıldı ve bu üç bin lira da bugünkü alım gücüne göre hesaplarsak, o yıllarda bir koyun koç alınabiliyorken bugün bir kilo et bile alınamıyor."

Kaynak: ANKA

Bayram İkramiyesi, Mehmet Erdem, Politika, Ekonomi, Hükümet, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Bayrama Yokluk İçinde Giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’den KKTC’deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki AK Parti'den KKTC'deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
Sapanca Gölü’nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu Sapanca Gölü'nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu
Jose Mourinho’dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Myanmar’daki depremlerde can kaybı 1644’e ulaştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1644'e ulaştı
Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

17:37 Myanmar’daki depremlerde can kaybı 1644’e ulaştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1644'e ulaştı
16:39 Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
22:24 Kanarya’dan gol şov Fenerbahçe, Bodrum FK’yı deplasmanda devirdi Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda devirdi
22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
20:51 Jose Mourinho’dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket
20:35 Sapanca Gölü’nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu Sapanca Gölü'nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:21 AK Parti’den KKTC’deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki AK Parti'den KKTC'deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 18:00:46. #7.11#
SON DAKİKA: Emekliler Bayrama Yokluk İçinde Giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement