Emekliler Enflasyona Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Emekliler Enflasyona Tepki Gösterdi

04.07.2026 01:48
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Tüm Emeklilerin Sendikası, Soma'da enflasyon verilerine karşı basın açıklaması yaptı.

(MANİSA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Soma Temsilciliği üyeleri, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Soma Millet Parkı önünde yapılan açıklamada, "Yoksulluğa teslim olmayacağız. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Soma Temsilciliği, TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin Soma Millet Parkı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı sendika adına Elif Sahra Köse Söğüt ile Tufan Günay okudu.

Açıklamada, TÜİK'in haziran ayı tüketici enflasyonunu aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 olarak açıkladığı hatırlatılarak, ilk altı aylık enflasyonun yüzde 17,76 olduğu belirtildi. Bu oranlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76, memur emeklilerine ise yüzde 13,52 oranında zam yapılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Emeklilerin pazarda, markette, eczanede ve kira giderlerinde karşılaştığı gerçek enflasyonun açıklanan rakamların üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşamaya zorlandığı kaydedildi.

Açıklamada, elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım, beslenme ve sağlık giderlerinin arttığı, emekli maaşlarının alım gücünü hızla kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, en düşük emekli aylığının insanca yaşam koşullarını sağlayacak düzeye yükseltilmesi, bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması, sağlıkta katkı paylarının kaldırılması, 5510 sayılı Kanun'un emekliler lehine yeniden düzenlenmesi, emeklilerin sendika kurma hakkının anayasal güvence altına alınması, zamların kök maaşa değil ele geçen son maaşa uygulanması ve sosyal güvenlik için bütçeden ayrılan payın artırılması istendi.

Açıklama, "Yoksulluğa teslim olmayacağız. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Açıklanan enflasyon değil, yaşanan yoksulluktur. Sorunlarımız ortak, mücadelemiz ortak. Birleşe birleşe kazanacağız" sözleriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Enflasyona Tepki Gösterdi - Son Dakika

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