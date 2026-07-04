Emekliler Maaş Zamı İle İlgili Tepkilerini Gösterdi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon oranıyla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zammı belli oldu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde emekliler, maaş zammına tepki gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerine göre, yılın ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,76, memur ve emeklileri için yüzde 13,52 oranında zam yapılacak.

Menteşe ilçesinde bulunan Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen Emekli Sendikaları Platformu, Tüm Emekliler Sendikası, Disk/ Devrimci Emeklilerin Sendikası ve Emekli Meclisleri Sendikası üyesi emekliler, maaş zammını yetersiz bularak tepki gösterdi.

Açıklamayı Tüm Emekliler Sendikası Muğla Şube Başkanı Mehmet Göktepe okudu. Göktepe, "Bugün açıklanan enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin aylardır yaşadığı gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun, emeklilerin mutfağında yangın sürmektedir. Pazarda, markette, eczanede ve kira öderken karşılaştığımız gerçek enflasyon, açıklanan rakamların çok üzerindedir. Milyonlarca emekli bugün açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmaktadır. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım, beslenme ve sağlık giderleri karşısında gelirlerimiz her geçen gün biraz daha erimektedir. Emekliler artık torunlarına harçlık vermeyi değil, kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi düşünür hale gelmiştir" dedi.

Göktepe, şöyle konuştu:

"Bu tablo bir kader değildir. Bu tablo, yıllardır uygulanan sermaye yanlısı ekonomi politikalarının sonucudur. AKP iktidarı döneminde sosyal güvenlik sisteminin milli gelirden aldığı pay azaltılmış, emeklilerin bütçeden aldığı pay sürekli geriletilmiştir. Ülke büyüdü denilirken emekliler yoksullaşmış, üretilen zenginlik bir avuç sermaye çevresine aktarılmıştır. Emekli aylıklarının düşüklüğünün en önemli nedenlerinden biri, bütçeden ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'dan (GSYH) emekliler ve sosyal güvenlik sistemi için yeterli kamu kaynağı ayrılmamasıdır. Dahası, emeklilere ve sosyal güvenliğe ayrılan kamu kaynaklarının payı, AKP iktidarı döneminde geriletilmiştir."

"EMEKLİLERİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY AZALDI"

Bugün yaşanan yoksullaşmanın temelinde yalnızca yüksek enflasyon değil, sosyal güvenlik sisteminin bilinçli olarak zayıflatılması ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın azaltılması bulunmaktadır. Ülke büyürken, emeklilerin büyümeden aldığı pay küçülmüş, ekonomik büyümenin sonuçları emeklilere değil sermayeye aktarılmıştır. Bu nedenle sosyal güvenlik ve emekliler için yapılan kamu harcamaları ciddi biçimde artırılmalıdır. Bütçeden sosyal güvenlik sistemine ve emeklilere ayrılan kaynaklar yükseltilmeli, emekliler ve sosyal güvenlik için yapılan kamu harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı artırılmalıdır.

"MİLYONLARCA EMEKLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR"

Türkiye'nin halkın ihtiyaçları yerine NATO'nun bölgesel politikalarına ve askeri hedeflerine göre konumlandırılmasını kabul etmiyoruz. Ülkemizin yeni askeri üslerle, yeni savaş planlarıyla ve bölgesel çatışmaların merkezlerinden biri haline getirilmek istenmesine karşı çıkıyoruz. Bugün emeklilere, emekçilere ve halka kaynak yok denilirken; savaş politikalarına, silahlanmaya ve askeri harcamalara ayrılan kaynaklar sürekli artırılmaktadır. Türkiye'de milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edilirken, emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşırken, sağlık ve eğitim hizmetleri piyasalaştırılırken, kaynakların savaş politikalarına ve askeri harcamalara ayrılması kabul edilemez."