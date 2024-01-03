Emekliler Maaş Zammına Tepki Gösterdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlarına yapılan zamma tepki gösterdiler. Bir emekli, "Benim aylığımın 20 bin lira olması lazım. 20 bin liradan aşağı düştüğünde biz açız aç. Kimse bir şey bize vermiyor. 10 bin 300 lira ile ben ev kirası mı vereceğim, ben geçinecek miyim" dedi. Başka bir emekli vatandaş ise, "Emekli maaşı asgari ücretin altında emekli maaşı olur mu; olmaz, haksızlık. Hak bunun neresinde" dedi.

Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammı dahil yüzde 49,25 enflasyon farkı alacak. Rakamın uygulanması halinde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin 350 TL seviyelerine yükselecek. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekliler de maaşlara tepki gösterdi.

"ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI MI OLUR?"

Bir emekli, "Hiç yeterli değil. 2023 arayacağız 2024'te" derken başka bir emekli, "Asgari ücretin altında emekli maaşı olur mu? Olmaz, haksızlık. Hak bunun neresinde" dedi. Bir başka emekli, "Yetersiz bu zam, her şey pahalı. Bir şeye güç yetmiyor, başka da bizim zaten gelirimiz yok emeklilikten başka. Zaten en son geleceğimiz yere gelmişiz biz. Daha ne yapacağız ki? Asgari ücrete denkleştirmesi lazım aslında" ifadelerini kullandı. Başka bir emekli, "BAĞ- KUR'dan emekliyiz. Az, çoluk çocuk var. Bu az yani normal bir şekilde geleceğimiz içinde ancak bununla zor geçiniyoruz. Yok ki başka yok. Yok kardeşim, hiçbir şeyi yok. Bunun şeyi yok, en şey bu ne olacak yani" şeklinde konuştu.

"BENİM AYLIĞIMIN 20 BİN OLMASI LAZIM"

Başka bir emekli, "Asgari ücret yüksek olduysa bizimki de mesela 14 -15 bin olması lazım. En azından ondan aşağıda kaldığı zaman vatandaş geçinemez. Yani çok aşağıda, çok aşağıda. 10 bin 300 lira ne olacak ki? Ne yapacak, bir şey yapmaz. Bunu yapması lazım. Enflasyona göre yüzde 65 veriyorlar. Ne yüzde 65'i, yüzde 200 enflasyon. Kendileri, herkes kendi kafasına göre şey yapıyor" dedi.

Başka bir emekli, "Benim aylığımın 20 bin lira olması lazım. 20 bin liradan aşağı düştüğünde biz acız aç. Kimse bir şey bize vermiyor. 10 bin 300 lira ile ben ev kirası mı vereceğim, geçinecek miyim? Çocuk okutuyorum bilmem ne okutuyorum. Bunlarla nasıl geçineceğim kardeş? Ben daha böyle hükümet görmedim. Hiç de memnun değilim" diye konuştu.