Emekliler Mersin'de Sefalet Zulmüne Son Çağrısı Yaptı

(MERSİN) - Tüm Emeklilerin Sendikası'nın, "Sefalet zulmüne son" çağrısıyla düzenlediği bölge mitinglerinin Akdeniz ayağı Mersin'de gerçekleştirildi.

Mitinge Mersin, Tarsus, Adana, İskenderun, Anamur ve Alanya'dan emekliler katıldı. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal'ın yanı sıra CHP, DEM Parti, TİP, TKP, SOL Parti ve Halkevleri üyeleri de mitinge destek verdi.

Miting, Kültür Park üzerindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda başladı. Burada toplanan emekliler, "Sefalet zulmüne son" yazılı pankart açtı, "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz", "Hak, hukuk, adalet", "Sefalete teslim olmayacağız", "AKP'den hesabı emekliler soracak" sloganları atarak Özgecan Aslan Meydanı'na kadar yürüdü.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, burada yaptığı konuşmada, "emeklilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde AKP'ye sarı kart gösterdiğini" belirterek, "Bu sefer, elbette demokrasiyle, elbette sandıkla öyle bir tokat atacağız ki bu iktidar bir daha gün yüzü, yani iktidar yüzü görmeyecek. Emeklilerin ahı onları yenecektir" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şube Başkanı Ahmet Karakuş da, 2 milyonu kayıtlı olmak üzere milyonlarca emeklinin çalışmak zorunda olduğunu belirterek "Bu durum, sefalet düzeninin sonucudur" ifadelerini kullandı.

Mitingde halk ozanı Ali Kenan, emekliler için yazdığı türküler ile geçen yıl aşevi önünde yaptıkları bir eylem sonrasında yazdığı şiiri okudu.

Miting, Rüya Şah'ın konseriyle sona erdi.

Kültür Park'ta piknik yapan çok sayıda Mersinli de emeklilerin yürüyüşünü meraklı gözlerle izledi.