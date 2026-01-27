Sinop'ta Emeklilerden Protesto: Halka Dönmesi Gereken Bütçeyi Sermayeye Peşkeş Çekenleri Asla Affetmeyeceğiz - Son Dakika
Yerel

Sinop'ta Emeklilerden Protesto: Halka Dönmesi Gereken Bütçeyi Sermayeye Peşkeş Çekenleri Asla Affetmeyeceğiz

27.01.2026 09:52  Güncelleme: 10:56
DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası, emekli aylıklarına yapılan zammı protesto etti. Sinop'ta gerçekleştirilen eylemde, emeklilerin yaşadığı zorluklar ve hükümetin politikaları eleştirildi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, "Zamlara rağmen yerinde sayan en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkarmak için ek kanunu Meclis'te bir oldubitti ile torba kanuna çeviren ve içine taşeronun devlete olan 70 milyarlık borcunu almaktan vazgeçme ve affetme utanmazlığını ortaya koyan iktidar, gözü kulağı Meclis'ten çıkacak kararda olan 17 milyon emekliyle adeta alay etmiştir" dedi.

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, emekli aylıklarına verdiği zam oranları nedeniyle hükümeti protesto etti. Sinop Uğur Mumcu Meydanı'ndaki protestoya Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ve vatandaşlar katıldı.

Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sermayenin geçiş garantili köprülerine, iniş garantili havaalanlarına ve beşli çetenin aldığı ihalelere milyarlar aktaran iktidar, emekliye gelince bütçede kaynak yokluğu yalanı ile emeklileri açlık ve sefalete mahkum etmektedir. Emekliler açlık, yoksulluk ve sefalet içinde bir yaşam sürmek zorunda bırakılmıştır. Emekliler evinin kirasını ödeyemez, doğal gaz faturasını ödeyemez, cebinde parası olmadığı için pazara çıkamaz, en temel gıda maddelerine dahi ulaşamaz hale gelmiştir. Bu bir kader değil, iktidarın bilinçli bir tercihidir, emekliden yana değil, sermayeden yana tercihinin sonucu ve açık ilanıdır. Lütfedip zamlara rağmen yerinde sayan en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkarmak için ek kanunu Meclis'te bir oldubitti ile torba kanuna çeviren ve içine taşeronun devlete olan 70 milyarlık borcunu almaktan vazgeçme ve affetme utanmazlığını ortaya koyan iktidar, gözü kulağı Meclis'ten çıkacak kararda olan 17 milyon emekliyle adeta alay etmiştir.

"Bizimle dalga geçenleri asla affetmeyeceğiz"

Emeklileri torununa küçücük bir karne hediyesi bile alamayacak hale getirenleri asla affetmeyeceğiz. Emekliler yoksulluktan çarşıya pazara çıkamazken, televizyon ekranlarına çıkıp 'müze ve ören yerlerini emeklilere ücretsiz; polis evi, öğretmen evi gibi yerlerde yüzde 50 indirim yaptık' diyerek adeta bizimle dalga geçenleri asla affetmeyeceğiz. Ödediği vergiler ve yaptığı her türden alışverişte ödediği vergilerle oluşan ve halka dönmesi gereken bütçeyi sermayeye peşkeş çekenleri asla affetmeyeceğiz. Kamu adına görev yaparken aldığı maaşın binlerce katı servet edinen, kaynağı belirsiz zenginleşen siyasileri ve bürokratları asla affetmeyeceğiz. Emekli ile adeta alay etmektedir. Mutfakta çıkarmış olduğunuz yangını söndürebileceğinizi zannediyorsunuz. Sizi buradan bu meydandan bir kez daha uyarıyoruz. Bizimle dalga geçmeyin. Emeklilerin sabrını açlık, yoksulluk ve sefaletle sınamayın."

Kaynak: ANKA

