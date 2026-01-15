Sinop'ta Emekliler Kendilerini Zincire Vurdu: "Bugünkü Dünyada Maalesef Modern Köleliği Yaşıyoruz"

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Devrimci Emekliler Sendikası (DEV Emekli-Sen) üyeleri, emekli aylıklarına yapılan zamları protesto etti. Sendikanın Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, "Artık marketlerde, AVM'lerde tarihi geçmiş gıdaları almak zorunda kalan, pazarda pazarın bitmesini bekleyen kişiler olmak bizi emekli olarak utandırıyor. Aslında utanması gereken de bizler değiliz, bu iktidarın sorunudur" dedi.

DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Sinop Şubesi üyeleri, emekli aylıklarına yapılan zamları protesto amacıyla zincirli protesto eylemi yaptı. Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen emekliler, kendilerini zincirlere bağladılar. Protestoya Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de destek verdi.

DEV Emekli-Sen Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sanki Orta Çağ kölelik düzenini yaşıyoruz. Sermaye ve onun iktidarı maalesef ki bize sadece ölmeyecek kadar, yaşamımızı sürdürebilecek kadar bir ücreti reva görüyor. Emeklilerin, ezilenlerin, işçilerin ve emekçi arkadaşlarımızın bu denli sefalet içerisinde yaşamalarını kabul etmek mümkün değil. Oysa kaynak var. Mesele tercih meselesi. Bugün sermayenin vergilerini affedenler, bir gecede çıkardıkları yasalarla yine kur garantili ve hazine ödemeli köprü, otoyol, tünellere binlerce dolar üzerinden para aktaranlar emekliye ve emekçiye gelince 'Bütçede para yok' diyemezler, dememeliler.

Biz ülkenin her türlü hizmetini görmüş, ömrünün önemli bir bölümünü milletine hizmet için tüketmiş, artı değer üretmiş insanlarız. Emekli olduktan sonra insanca yaşayacak bir ücret istemek en doğal hakkımız. Artık marketlerde, AVM'lerde tarihi geçmiş gıdaları almak zorunda kalan, pazarda pazarın bitmesini bekleyen kişiler olmak açıkçası bizi emekli olarak utandırıyor. Aslında utanması gereken de bizler değiliz, bu iktidarın sorunudur. Buna bir çözüm bulmak zorundadır. Alanlarda olmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Alanları terk etmeyeceğiz, direneceğiz. Başka yolumuz yok. Çünkü artık bize direnmekten başka bir yol bırakmadı iktidar. Bugünkü dünyada maalesef modern köleliği yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim de artık zincirleri parçalamaktan başka çözüm yolumuz kalmadı."