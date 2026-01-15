Sinop'ta Emekliler Kendilerini Zincire Vurdu: "Bugünkü Dünyada Maalesef Modern Köleliği Yaşıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sinop'ta Emekliler Kendilerini Zincire Vurdu: "Bugünkü Dünyada Maalesef Modern Köleliği Yaşıyoruz"

15.01.2026 17:02  Güncelleme: 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEV Emekli-Sen Sinop Şubesi üyeleri, emekli aylıklarındaki zamları protesto etti. Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, emeklilerin sefalet içinde yaşamasının kabul edilemez olduğunu söyledi ve iktidarı eleştirdi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Devrimci Emekliler Sendikası (DEV Emekli-Sen) üyeleri, emekli aylıklarına yapılan zamları protesto etti. Sendikanın Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, "Artık marketlerde, AVM'lerde tarihi geçmiş gıdaları almak zorunda kalan, pazarda pazarın bitmesini bekleyen kişiler olmak bizi emekli olarak utandırıyor. Aslında utanması gereken de bizler değiliz, bu iktidarın sorunudur" dedi.

DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Sinop Şubesi üyeleri, emekli aylıklarına yapılan zamları protesto amacıyla zincirli protesto eylemi yaptı. Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen emekliler, kendilerini zincirlere bağladılar. Protestoya Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de destek verdi.

DEV Emekli-Sen Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sanki Orta Çağ kölelik düzenini yaşıyoruz. Sermaye ve onun iktidarı maalesef ki bize sadece ölmeyecek kadar, yaşamımızı sürdürebilecek kadar bir ücreti reva görüyor. Emeklilerin, ezilenlerin, işçilerin ve emekçi arkadaşlarımızın bu denli sefalet içerisinde yaşamalarını kabul etmek mümkün değil. Oysa kaynak var. Mesele tercih meselesi. Bugün sermayenin vergilerini affedenler, bir gecede çıkardıkları yasalarla yine kur garantili ve hazine ödemeli köprü, otoyol, tünellere binlerce dolar üzerinden para aktaranlar emekliye ve emekçiye gelince 'Bütçede para yok' diyemezler, dememeliler.

Biz ülkenin her türlü hizmetini görmüş, ömrünün önemli bir bölümünü milletine hizmet için tüketmiş, artı değer üretmiş insanlarız. Emekli olduktan sonra insanca yaşayacak bir ücret istemek en doğal hakkımız. Artık marketlerde, AVM'lerde tarihi geçmiş gıdaları almak zorunda kalan, pazarda pazarın bitmesini bekleyen kişiler olmak açıkçası bizi emekli olarak utandırıyor. Aslında utanması gereken de bizler değiliz, bu iktidarın sorunudur. Buna bir çözüm bulmak zorundadır. Alanlarda olmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Alanları terk etmeyeceğiz, direneceğiz. Başka yolumuz yok. Çünkü artık bize direnmekten başka bir yol bırakmadı iktidar. Bugünkü dünyada maalesef modern köleliği yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim de artık zincirleri parçalamaktan başka çözüm yolumuz kalmadı."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Emekliler Kendilerini Zincire Vurdu: 'Bugünkü Dünyada Maalesef Modern Köleliği Yaşıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:57:06. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Emekliler Kendilerini Zincire Vurdu: "Bugünkü Dünyada Maalesef Modern Köleliği Yaşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.