Emeklilere Ücretsiz Döner İkramı - Son Dakika
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Emeklilere Ücretsiz Döner İkramı

19.06.2026 15:05
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Berber Yusuf Kırcalıoğlu, Kadirli'de emeklilere tıraş sonrası döner ikram ediyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde berber Yusuf Kırcalıoğlu, başlattığı kampanyayla tıraş olan emeklilere döner ısmarlıyor.

Kadirli ilçesinde berber Yusuf Kırcalıoğlu, emeklilerin aldıkları aylıklarının yetersizliğini düşünüp, tıraş olan emeklilere bir katkı sunmak için döner ikram etme kararı aldı.

Türkiye'deki emeklilerin geçinmekte zorlandığını söyleyen Kırcalıoğlu "Yıllardır Kadirli'de berber esnaflığı yapıyorum, kendi dükkanımız var. Emeklimizin durumu ortada olduğu için asgari ücretlinin durumu ortada olduğu için böyle bir kampanya başlatmak istedik. Tıraş olan bütün emekli arkadaşlarımıza, abilerimize tıraştan sonra ücretsiz tavuk döner ikramımız vardır. Emeklimizin hali ortada, asgari ücretlinin durumu ortadadır. Çocuğuna bakan var, öğrenci okutan var, ondan dolayı bir katkıda bulunmak istedik. Böyle bir kampanya başlattık. Maaşın yetmediğini, geçinemediklerini söylüyorlar. Biz de ondan dolayı böyle bir kampanya yapmak istedik. Emeklilerimiz hem tıraşı oluyor hem karnını doyuruyor" diye konuştu.

Kampanyadan mutlu olduğunu ifade eden bir emekli vatandaş "Berbere teşekkür ediyorum. Bundan sonra tıraş olmak için buraya geçeğim" dedi.

Kaynak: ANKA

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