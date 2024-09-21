Emeklilerin Maaşları Haczedilemeyecek - Son Dakika
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Emeklilerin Maaşları Haczedilemeyecek

Emeklilerin Maaşları Haczedilemeyecek

Yargıtay kararıyla emekli maaşları haczedilemeyecek; kredi çekerken dikkat edilmeli.

21.09.2024 12:38
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Avukat Mücahit Küçük, Yargıtay tarafından verilen kararla kredi borcunu ödeyemeyen emeklilerin maaşlarının haczedilemeyeceğini söyleyerek, "Emekliler kredi çekerken imzaladıkları sözleşmelere dikkat etmeli" dedi.

Kredi çekerken verilen muvakafakatnamelerin Yargıtay'ın kararı ile geçersiz sayıldığını söyleyen Avukat Mücahit Küçük, "Öncelikle şunu söyleyelim; bankalar kredi çekimi esnasında vatandaşlara imzalattıkları evraklarla örneğin emekli maaşının kendi maaşının yattığı bankadan kullanılması durumunda bloke konulabileceğini ve borç taksitlerinin oradan alınabileceğine yönelik muvafakatname alıyorlardı ve sözleşmeler yapıyorlardı. Fakat Yargıtay son kararında bu yapılan işlemin hukuka aykırı olduğuna ve emekli maaşının haczedilemezliğini belirterek bu işlemlerin geçersiz olduğuna hükmetti en son kararında. Uygulamada bankalar kredi sözleşmesi esnasında binlerce kağıdın arasından da bu muvafakatnameyi iliştirerek emeklilerin maaşlarına doğrudan, emeklinin hesabına bile yatırmadan bloke koyarak kredinin taksitlerini tahsil etmeye çalışıyorlardı. Mevcut durumda artık bu muvafakatnameler geçersiz olduğu için hacizden sonra almak gerekiyor. Normalde emekli maaşları gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na göre haczedilemiyor ve gerekse de İcra İflas Kanunu madde 82'ye göre haczedilemeyeceği düzenlenmiştir. Hatta İcra İflas Kanunu madde 83'de de diyor ki; bu haczedilemeyecek malların haciz edilmesine yönelik verilen muvafakatler yani haczedilmekten feragat da geçersiz olacağından bu uygulamada yanlış anlaşılmış, herhangi bir icra takibi olmadan da feragat geçerli olarak bankalar yapıyordu. Fakat artık böyle bir durum kalmadı. Emekliler maaşlarını herhangi bir kesintiye uğratmadan kredi kullanabilirler. Bankanın aleyhinde bir takip başlatması durumunda eğer emeklinin haciz işleminde emeklinin muvafakati varsa o halde emekli maaşına haciz konulabilir" dedi.

Küçük, emeklilerin kredi çekme aşamasında sözleşmelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, "Şu an için geldiğimiz aşamada bankalar bu sebepten emeklilere kredi vermekten kaçınıyor. O yüzden emeklilerin kredi çekerken dikkat etmelerini söylemek gerekiyor. Emekliler imzalamış oldukları sözleşmelerin en azından başlıklarına yani neye muvafakat verdiklerine, imzalamış oldukları borcun niteliğine dikkat etmeleri bu aşamada önemli. O yüzden vermiş oldukları muvafakatnameler geçersiz olsa da ilerideki günlerde hukuki süreç başladığı zaman bunu ispat yükünde mağduriyet yaşayabilirler. O yüzden bu imzalama sürecinde dikkat etmeleri gerekiyor. Vatandaşlardan Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında emekli olmuş ama hem emekli maaşının yetmediği için hem de kendi isteği doğrultusunda çalışıyor. Hem emekli maaşı hem de çalıştığı yerden ücret alınması durumunda da İcra İflas Kanunu'nda maaşların sadece 1/4 'üne haciz konulabileceği düzenlenmiştir. Böyle bir durumda dahi emekli maaşı haczedilemeyecek, sadece çalışarak almış olduğu ücretin 1/4'ü haczedilebilecek durumdadır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yargıtay, Ekonomi, Finans, Güncel, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerin Maaşları Haczedilemeyecek - Son Dakika

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