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Emeklilerin Talepleri Yerine Getirilmiyor - Son Dakika
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Emeklilerin Talepleri Yerine Getirilmiyor

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, emekli maaşlarına yapılan zamma tepki gösterdi. Şube Başkanı Nalan Karagöz, enflasyon ve yaşam maliyetlerinin artmasına rağmen emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirtti. Emeklilerin taleplerinin bilimsel verilere uygun olduğunu vurgulayan Karagöz, insanca yaşam haklarının ve taleplerinin yok sayıldığını ifade etti. Emeklilerin 2024 yerel seçimlerinde sandıkta taleplerini dile getireceklerini ve mücadeleyi yükselteceklerini söyledi.

Emeklilerin Talepleri Yerine Getirilmiyor
17.01.2024 - 17:24,  Güncelleme: 17:30
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MELTEM KARAKAŞ

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Nalan Karagöz, "Taleplerimiz afaki değil, bilimsel verilere uyumludur. 16 milyon emekli olarak eşlerimiz ve çocuklarımızla birlikte 40 milyon seçmeni oluşturuyoruz. İnsanca yaşam haklarımız ve taleplerimiz için mücadelemizi yükselteceğiz. 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimlerde sandık önümüze gelecek. Emeklilerin insanca yaşam haklarını ve taleplerini yok sayanları, biz de sandıkta yok sayacağız" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, emekli maaşlarına yapılan zamma tepki gösterdi. Eskişehir Şube Başkanı Nalan Karagöz, şunları söyledi:

"BİZ EMEKLİLERLE RESMEN DALGA GEÇİLİYOR"

"Kısa adı ENAG olan Enflasyon Araştırma Grubu'nun yıl sonu verilerine göre enflasyon yüzde 127'yi aşmıştır. Kısa adı BES olan Büro Emekçileri Sendikası BES-AR'ın kasım ayı verilerine göre açlık sınırı 18 bin lirayı, yoksulluk sınırı 53 bin lirayı geçmiştir. Bekar bir kişinin tek başına aylık en düşük yaşam maliyeti ise 24 bin lirayı aşmıştır. Tüm bu bilimsel gerçek verilere karşın AKP'nin tek adam rejiminin en düşük emekli maaşını 10 bin lira olarak açıklamasıyla övünmesi ve de 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan etmesi resmen biz emeklilerle dalga geçmek ve alay etmektir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine dağ fare doğurdu.

"TALEPLERİMİZ AFAKİ DEĞİL, BİLİMSEL VERİLERE UYUMLUDUR"

Biz emeklilere, dul, yetim ve engellilere yine sefalet içinde bir yaşam dayatılıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Herkes için bilimsel verilere uyumlu adaletli gelir dağılımı istiyoruz. Emekli, yetim, dul ve engellinin en düşük aylık maaşı, en düşük maaş alan memur maaşına eşitlenmelidir. Hemen ardından da yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması için yasal düzenleme yapılmalıdır. Adaletin ve kalkınmanın gereği budur. Taleplerimiz afaki değil, bilimsel verilere uyumludur. 16 milyon emekli olarak eşlerimiz ve çocuklarımızla birlikte 40 milyon seçmeni oluşturuyoruz. İnsanca yaşam haklarımız ve taleplerimiz için mücadelemizi yükselteceğiz. 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimlerde sandık önümüze gelecek. Emeklilerin insanca yaşam haklarını ve taleplerini yok sayanları, biz de sandıkta yok sayacağız. Mücadelemizi her gün daha da yükselteceğiz. Tüm emeklileri, yetimleri, dul ve engellileri birlikte mücadelemize katılmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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