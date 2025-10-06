Emekliye Kiralık İlanı Cezalandırıldı - Son Dakika
Emekliye Kiralık İlanı Cezalandırıldı

Emekliye Kiralık İlanı Cezalandırıldı
06.10.2025 21:09
Ticaret Bakanlığı, 'emekliye kiralık değildir' ilanını kaldırdı ve emlakçıyı ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, bir ilan sitesinde "emekliye kiralık değildir" ibaresiyle yayımlanan konut ilanının yayından kaldırıldığını ve yayımlayan emlak işletmesine idari para cezası uygulandığını açıkladı.

İstanbul Ümraniye'de bir kiralık daire ilanı, emeklilere yönelik ifadeleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. 2+1 daire için hazırlanan ilanda, emeklilerin kiracı olarak kabul edilmeyeceği açıkça belirtilirken gerekçe olarak "emekli maaşına haciz konulamaması" gösterildi.

BAKANLIK CEZAYI KESTİ

Ticaret Bakanlığı, söz konusu ilanın tepki çekmesi sonrası harekete geçti. Bakanlık konut ilanını yayından kaldırdı ve ilgili emlak işletmesine idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir ilan sitesinde 'emekliye kiralık değildir' ibaresiyle yayımlanan konut ilanı, Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya; vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliye Kiralık İlanı Cezalandırıldı - Son Dakika

