(MUĞLA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, HABAŞ ve Soma'daki işçi ölümlerine değinirken, "HABAŞ patronu bu kadar cesareti nereden alıyor? Hükümetle, iktidarla kurduğu ilişkilerden alıyor. Soma patronları da güçlerini iktidarla ilişkilerinden ve cezasızlıktan alıyor" dedi.

EMEP Muğla İl Örgütü 4. Olağan Kongresi, Menteşe ilçesindeki Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan'ın yanı sıra bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, delegeler ve partililer katıldı. Divan kurulunun seçilmesi ve saygı duruşunun ardından konuşan Gürkan, iktidarın ekonomi ve çalışma yaşamına yönelik politikalarını eleştirdi.

İktidarın ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını uluslararası tekellere açtığını söyleyen Gürkan, işçilerin çalışma koşullarının giderek ağırlaştığını, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersiz kaldığını belirtti. İşçi ve emekli ücretlerinin açlık sınırının altında olduğunu anlatan Gürkan, küçük esnafın kepenk kapattığını, üretici köylülerin de ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"İŞÇİ CİNAYETLERİNDE CEZASIZLIK GÜCÜNÜ İKTİDARLA İLİŞKİLERDEN ALIYOR"

Gürkan, şöyle konuştu:

"MESEM uygulaması yalnızca eğitim sistemine yönelik ideolojik bir müdahale değil. Uluslararası sermayenin ihtiyaçlarına uygun olarak emek sömürüsünü derinleştirmek ve çocukların emeğini de bu sisteme katmak üzere iktidarın uyguladığı politikalardan biri. Son yıllarda işçi cinayetleri içerisinde çocuk işçi cinayetleriyle de sıklıkla karşılaşıyoruz. HABAŞ patronu bu kadar cesareti nereden alıyor? Hükümetle, iktidarla kurduğu ilişkilerden alıyor. Soma patronları bu kadar gücü nereden alıyor? Kuşkusuz hükümetle, iktidarla girdikleri ilişkilerden ve cezasızlıktan alıyorlar."

İşçi sınıfının örgütlü gücünün giderek zayıfladığını belirten Gürkan, sendikalaşma oranının yüzde 9-10 seviyelerine gerilediğini anlattı.

"HALKIN SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA İPOTEK KONULUYOR"

İktidarın baskı ve yasaklarla daha otoriter bir rejim inşa ettiğini savunan Gürkan, kayyum uygulamaları, belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar ile siyasi partilere ilişkin yargı kararlarını eleştirdi.

Gürkan, HDP ile başlayan kayyum uygulamalarının DEM Parti, CHP ve YENİ Parti'ye kadar uzandığını öne sürerek, halkın seçme ve seçilme hakkının hedef alındığını söyledi.

İktidarın basın kuruluşları ve gazeteciler üzerindeki baskılarına da değinen Gürkan, medya kuruluşlarına yönelik müdahalelerin halkın haber alma hakkını kısıtladığını savundu. Gürkan, siyasi partilerin yöneticilerinin ve seçilmiş belediye başkanlarının karşı karşıya kaldığı yargı süreçlerinin halkın siyasi iradesine müdahale anlamına geldiğini ifade etti.

"PATRONUN ÇOCUĞUYLA İŞÇİNİN ÇOCUĞU AYNI KUŞAKTAN MI?"

Kongrede konuşan EMEP'li işçi Tayfun Gülüstan da gençlerin işsizlik, düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Üniversite mezunu olmasına rağmen eğitimini aldığı mesleği yapamadığını belirten Gülüstan, "Patronun çocuğuyla işçinin çocuğu aynı yıl doğduğunda bu çocuklar aynı kuşak mı oluyor gerçekten?" diye sordu.

Gençlerin mezuniyet sonrasında işsizlik, düşük ücret ve iş güvencesizliğiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Gülüstan, işsizliğin sermaye açısından ücretleri baskılamak ve sendikal örgütlenmeyi engellemek için kullanıldığını savundu.

Genç işçilerin güvencesiz çalışma koşullarına karşı örgütlenmesi gerektiğini belirten Gülüstan, "Bize dayatılan bu güvencesizliğe, bu geleceksizliğe mahküm olmamak için örgütleneceğiz. Kampüste mezuniyet sonrasını düşünen arkadaşımızla da fabrikada sendikaya üye olursa işini kaybetmekten korkan arkadaşımızla da yan yana geleceğiz" dedi.