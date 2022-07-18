Misafirperverlikleri için teşekkür eden Çelik, iletilen taleplerin takibi ve çözümü için Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'e talimat verdi. - KÜTAHYA

Vali Çelik, temel atma töreninin ardından köy halkı ve köy kadınlarıyla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kaynak: İHA

Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Emet Gürpınar köyüne Yatılı Kur'an Kursu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.