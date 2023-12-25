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Emet İmam Hatip Camii Tadilatı Tamamlandı - Son Dakika
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Emet İmam Hatip Camii Tadilatı Tamamlandı

Emet İmam Hatip Camii'nin dış cephesi ve iç mekanı, din görevlisi Kadir Turan'ın çabaları ve hayırseverlerin destekleriyle tamamlanan tadilat çalışmaları sonucu ibadete hazır hale getirildi. Caminin dış cephesi boyandı, minare restore edildi, çevresine beton döküldü ve birçok detaylı işlem gerçekleştirildi. Toplam maliyet ise yaklaşık 2 milyon lira oldu.

Emet İmam Hatip Camii Tadilatı Tamamlandı
25.12.2023 - 15:33,
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Emet İmam Hatip Camiinin dış cephesi ve iç mekanında din görevlisi Kadir Turan'ın çabaları ve hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirilen ve tadilat çalışmalar sonucu cami ibadete hazır hale geldiği bildirildi.

İmam Hatip Camii'nde görevli İmam Hatip Kadir Turan, caminin yaklaşık 4 aydır süren bakım ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete açıldığını, Emet İlçe Müftülüğü himayesinde hayırseverler ve cemaatin destekleriyle gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde caminin dış cephesi ve iç mekanının baştan aşağıya yenilendiğini söyledi.

İmam Hatip Kadir Turan, Emet Merkez Kaynarca Camii'nde görev yaptığı önceki dönemde başlattığı cami bakım ve onarımlarını, Emet İmam Hatip Camii'nde de sürdürerek caminin ısı yalıtımı, cam ve çerçevelerin değişimi, kadın mescidinde tadilat, ayakkabılıklar, cami halıları değişimi gibi pek çok çalışmayı tamamladıklarını belirtti.

İmam Turan, " Yapılan çalışmalar arasında dış cephenin boyanması, minarenin boyanarak restore edilmesi, caminin çevresine beton dökülmesi, giriş merdiveninin güçlendirilmesi, doğalgaz sistemini mobil hale getirme, cami tabanındaki kontrplakların sökülüp beton atılması, kubbede meydana gelen akıntıların tamiri, kitaplık ve ayakkabılık montajı, dış cephe pencere altlarına traverten taşı döşenmesi gibi detaylı işlemler yer aldı" dedi.

Turan, Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar'ın himayesinde, cemaat ve hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirdikleri çalışmalarda sosyal medya ve yerel basının büyük rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin dört bir yanından da desteklerin geldiğini vurgulayarak, Adana Kozan'dan ulaşan bir hayırseverin yüklü miktar bağışta bulunduğunu belirtti.

Din görevlisi Turan, destek veren herkese teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Çalışmaların toplam maliyetinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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