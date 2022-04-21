Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi

21.04.2022 11:07
Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Belediyesinin keçi projesinde keçi dağıtılan üreticiler ve aileleri birlik iftarında bir araya geldi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Belediyesinin keçi projesinde keçi dağıtılan üreticiler ve aileleri birlik iftarında bir araya geldi.

Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, keçi dağıtılan üreticiler ve aileleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin katıldığı iftarda, yörede küçükbaş hayvancılıkta üretimi artırma konusunda istişarelerde bulunuldu. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan katılımcılara Cevizdere zaferinin 100.yılı anısına bastırılan şapkaları dağıttı. - KÜTAHYA

Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi
Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi
Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi
Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi
Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi
Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi

YORUMLAR
500
Altıntaş'ta Ekin Kambur Böceği sürveyleri devam ediyor Altıntaş'ta Ekin Kambur Böceği sürveyleri devam ediyor Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

İlçe Tarım Müdürlüğü, Hüseyin Doğan, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser, Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi?
10:40 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3
10:34 21 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
09:22 İngiltere'de pandemi kurallarını ihlal eden Başbakan Johnson'ın soruşturmaya tabi tutulması için oylama düzenlenecek
10:26 Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu?
10:23 Okan Buruk'tan Cimbom'a yeşil ışık! "En büyük mutluluk Galatasaray'da olmaktır"
10:23 Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Mariupol'ün düştüğünü resmen açıkladı: Ele geçirdik!
10:21 Sosyal medya kullanıcısı 'Cumhur Frankfurt' TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:13:26. #1.13#
SON DAKİKA: Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement