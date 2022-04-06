Emet'te "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" isimli proje - Son Dakika
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Emet'te "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" isimli proje

06.04.2022 10:13
Emet'te "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" isimli proje

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketi dağıttı.

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketi dağıttı.

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencileri öğretmenleri Cafer Akbaş, Mehmet Başer ve Akpınar Mahallesi Muhtarı İlhan Özdemir nezaretinde paylaşmanın önemini idrak etmek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan paketi dağıtımı gerçekleştirdiler. - KÜTAHYA

Emet'te Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor isimli proje

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Anadolu Lisesi, İlhan Özdemir, Mehmet Başer, Emet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emet'te 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor' isimli proje - Son Dakika


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