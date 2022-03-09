Emet'te yeni müdür Ersan Ayten - Son Dakika
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Emet'te yeni müdür Ersan Ayten

09.03.2022 11:28
Emet'te yeni müdür Ersan Ayten

Kütahya'nın Emet ilçesi Bor İşletme Müdürlüğü'ne atanan Ersan Ayten görevine başladı.

Kütahya'nın Emet ilçesi Bor İşletme Müdürlüğü'ne atanan Ersan Ayten görevine başladı.

Emet Bor İşletme Müdürü Bilal Ambar'ın Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne atanmasının ardından, Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne atanan Kırka Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten görevine başladı.

"Ersan Ayten kimdir?"

Emet Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten, 1976 yılında Eskişehir Çifteler ilçesinde doğdu. 1997 yılında Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Yüksek Mühendisliği Dalı'nda Master yaptı. 13 Ekim 1998-16 Ekim 2000 tarihleri arasında Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğünde Mühendis, 16 Ekim 2000-30 Temmuz 2002 tarihleri arasında Eti Bor A.Ş. Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yaptı. 1 Nisan 2003-1 Şubat 2004 tarihleri arasında Eti Bor A.Ş Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde Mühendis, 1 Şubat 2004 -12 Aralık 2012 tarihleri arasında Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde Mühendis, Teknik Şef, Başmühendis, Birim Müdürü görevlerinde bulundu. 12 Aralık 2012 tarihinde Kırka Bor İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atanan ve 18 Mart 2016 tarihinden itibaren de İşletme Müdürlüğü görevini yürüten, 11 Nisan 2016 tarihinde yürütme görevi kaldırılan, 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yeniden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü görevini yürüten ve 31 Mayıs 2017 tarihinde bu göreve asaleten atanan, son olarak Emet Bor İşletme Müdürlüğüne atanan Ersan Ayten evli ve iki çocuk babası. - KÜTAHYA

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Osmangazi, Kütahya, Maden, Bor, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emet'te yeni müdür Ersan Ayten - Son Dakika


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