Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından Müdür Dündar'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından Müdür Dündar'a ziyaret

04.06.2022 12:21
Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından Müdür Dündar'a ziyaret

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ı makamında ziyaret ettiler.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ı makamında ziyaret ettiler.

Her iki Belediye Başkanı, 1.Etapta 230 dönüm alanın dolduğu, Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi alanının 2. etabı için 800 dönüm hedefi adına genişletilmesi için Orman Bölge Müdürü Dündar'a talepleri ilettiler.

Ziyaret sonrası Orman Bölge Müdürü Dündar'a ilgi ve alakalı için teşekkür eden Belediye Başkanları bölgesel kalkınma adına büyük önem arz eden ve önemli gelişmeler yaşanan sanayi alanının büyütülmesi adına yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirttiler. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu Kütahya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu Gediz spor okulları protokolü imzalandı Gediz spor okulları protokolü imzalandı
Kaynak: İHA

Fatih Çalışkan, Hüseyin Doğan, Hisarcık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından Müdür Dündar'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 12:27:54. #1.12#
SON DAKİKA: Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından Müdür Dündar'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement