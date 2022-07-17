Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek

17.07.2022 10:34

Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından düzenlenen Birinci Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali, Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve çok sayıda vatandaşın...

Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından düzenlenen Birinci Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali, Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Mehteran ekibi eşliğinde Emet Belediyesi önünde başlayarak Emet Termal Otelde sona eren yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Vali Ali Çelik, yürüyüş boyunca vatandaşları selamlayarak çiçek takdim etti.

Festivalin açılışında yaptığı konuşmada, 1. Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali'nin Emet tarihinin en büyük festivali olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Gazi Emet yeraltı kaynakları, yer üstü doğal güzellikleri, doğal organik ürünleri, lezzetleriyle, kadirşinas, misafirperver halkı ile Anadolu'nun şirin bir ilçesidir. Şu dönemlerde önemini hassasiyetle vurguladığımız, "üretim, üretim" diye bağırdığımız, lakin tanıtım ve pazarlama olmadıktan sonra üretimin pek fayda etmediği bir dönemdeyiz. Bizlerde Gazi Emet'imizde bu güne kadar üretimleri gerçekleştirilmiş veya yer altı kaynakları olan, doğal güzellikleriyle tarihe damga vuran Kurtuluş Savaşında Gazilik unvanını hak eden bir ilçenin hizmetkarı olarak sizlere sesleniyorum" dedi.

"Her güne özel tema belirlendi"

9 gün 9 gece sürecek festivalde ilçenin değerlerine özel her güne farklı bir tema belirlendiğini kaydeden Doğan, " Festivalin ilk günün teması "Türk Dünyası" olarak belirlendi, "Yörükler ve Türkmenler Günü" adı altında etkinlikler yapılacak. Gazi Emet'imizi, ürünlerimizi ve doğal güzelliklerimizi en iyi şekilde tanıtmayı ve sizleri de birer kültür elçisi olarak uğurlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Potansiyelimizi açığa çıkaracak insan kaynağına sahibiz"

Vali Ali Çelik, festival açılışında yaptığı konuşmada Kütahya'nın potansiyelini açığa çıkaracak insan kaynağına sahip olduğunu, ihtiyaç duyulan enerjinin ise festivaller ve etkinliklerle ortaya çıkacağını dile getirdi.

Çelik, "Kütahya'mızın tanıtıma ihtiyacı var. Festival, açılış ve bir araya gelmelerin mantığı da bu. Hem kendi aramızdaki iş birliğini ve birlikteliği güçlendirmek hem de buradan aldığımız güçle yapabileceklerimizi hem ülkemiz genelinde hem de uluslararasında tanıtmak" diye konuştu.

"Emet'in kalkınması Kütahya için çok değerli"

Emet'in gelişmesi ve kalkınmasının Kütahya için çok değerli olduğuna vurgu yapan Vali Çelik, "Dünya bor rezervinin yüzde 70'ine yakınının Emet- Hisarcık'ta. Eti Maden İşletmeleri altyapının geliştirilmesi anlamında da ciddi yatırımlar yapıyor. İlimizdeki en büyük yatırım kalemlerinden biri. Devletimizin bu anlamdaki bakışı çok net. Yerelde de hem yerel yönetimler hem de kıymetli hemşehrilerimizin katkılarıyla diğer potansiyelleri de açığa çıkarabilmeliyiz. Jeotermal kaplıca turizminde ciddi anlamda zenginliğimiz var. Bunu büyütmek de en önemli sorumluluklarımızdan biri. Umarım yatırımlar Emet'imizin kalkınmasına, gelişimine katkı sunar. Emet'imizin kalkınması Kütahya'mız açısından da çok değerli" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik ve protokol üyeleri yöresel ürün ve geleneksel el sanatların satışa sunulduğu stantları ziyaret edip bilgiler aldılar. Daha sonra Kırgızların çadır alanını ziyaret eden Vali Çelik ve beraberindeki heyet, Kırgızların mili danslarını izledi. Kırgızlarla sohbet eden Vali Çelik, kendilerini Emet'te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Vali Çelik, ok attı"

Okçuların gösterilerini de izleyen Vali Çelik, ok attı. Gençleri tebrik eden Vali Çelik, katılacakları turnuva ve yarışmalarda başarı diledi.

YORUMLAR
500
Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi Pazarlar tek yürek oldu Pazarlar tek yürek oldu
Kaynak: İHA

Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
09:22 Sibel Can konserinde olay çıktı! Sahneye çıkmak isteyen belediye başkanına güvenliklerin izin vermemesi sonucu tansiyon yükseldi
09:09 "Tehlikeli madde" taşıyan Ukrayna firmasının kargo uçağı, Yunanistan'a düştü! Çok sayıda patlama sesi sonrası yangın başladı
08:22 Freni boşalan kamyon, 9 araca çarptı! Hurdaya dönen araçlarını gören sürücüler şok yaşadılar
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
00:33 Doktorun "kalk git" dediğini iddia eden kadın, evinin banyosunda doğum yaptı
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 10:43:27. #1.13#
SON DAKİKA: Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement