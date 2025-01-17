Emevi Camii\'nde PKK\'ya Lanet

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Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camii'nde restorasyon öncesi kılınan son cuma namazının ardından terör örgütü PKK lanetlendi.

Suriye'nin başkenti Şam'da 61 yıllık Baas rejimi döneminde ibadet özgürlüğünün kısıtlandığı tarihi Emevi Camii'nde restorasyon öncesi son cuma namazı kılındı. Restorasyon nedeniyle bir süre kapalı tutulacak olan camiye Suriyeliler yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kişinin yan yana saf tuttuğu camiye gelen halk, fotoğraf çektirdi. Cuma namazı sonrası caminin giriş kapısında toplanan bir grup kalabalık, terör örgütü PKK ve YPG'yi lanetledi. "PKK-YPG terör örgütü bölücüdür. Suriye'yi terk et" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, terör karşıtı slogan attı.

Grup adına konuşan Münbiçli bir kişi, "Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü PKK ve YPG'nin çıkarılmasını istiyoruz. Biz Kamışlılıyız, Hasekeliyiz, Münbiçliyiz. Biz onların buradaki varlığını istemiyoruz. Onlar din düşmanı. PKK-YPG oradaki halkı temsil etmiyor. Suriye halkı olarak onları istemiyoruz. Onlar nasıl hayatı seviyorsa biz de ölmeyi seviyoruz. Eğer siyasetle çıkmazlarsa silahla çıkaracağız" dedi. - ŞAM