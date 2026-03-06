Emin Alper Berlinale'de Gümüş Ayı Ödülünü Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emin Alper Berlinale'de Gümüş Ayı Ödülünü Aldı

06.03.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emin Alper'in 'Kurtuluş' filmi, Bilge köyü katliamını konu alarak toplumsal şiddeti eleştiriyor.

(İSTANBUL)Haber: Hilal SOLMAZ

–  Berlin International Film Festivali'nde (Berlinale) Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü'nü kazanan yönetmen Emin Alper, "Kurtuluş" filminde, 2009'daki Bilge köyü katliamından esinlenerek koruculuk sistemi, din ve korku üzerinden bir toplumun nasıl şiddette yönelmesini anlatıyor. Alper, ödül töreninde yaptığı konuşmaya dair, "Böyle bir dünyada apolitik kalmak artık mümkün değil" dedi.

Türkiye sinemasının uluslararası alanda öne çıkan yönetmenlerinden Emin Alper, Berlinale'de Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü'ne değer görülen yeni filmiyle toplumsal şiddet, iktidar ve radikalleşme ilişkisini ele alıyor. 2009'da Mardin'in Bilge köyünde 44 kişinin yaşamını yitirdiği katliamdan esinlenen film, koruculuk sistemi, dinin araçsallaştırılması ve korku üzerinden kurulan güç ilişkilerini bir köy cemaati üzerinden anlatıyor. Festivalde büyük ilgi gören "Kurtuluş" bugün vizyona giriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Özlem Taş yer alıyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Alper, festivalin son yıllarda yoğun politik tartışmaların merkezinde yer aldığını belirterek, buna rağmen Berlinale'nin hala sinemacıların sesini duyurabildiği bir platform olduğunu söyledi. Ödül töreninin aynı zamanda düşüncelerini ifade edebileceği bir kürsü sunduğunu vurgulayan Alper, Filistinli sinemacıların da benzer şekilde seslerini duyurduğunu belirterek, "Ödül sayesinde söylemek istediğimiz, ifade edebileceğim bir alan bulmuş oldum" dedi.

"Sessiz kalmak artık bilinçli bir körlük"

Berlinale'de bu yıl yaşanan boykot çağrıları ve politik tartışmalara da değinen Alper, sanatın politik olup olmaması tartışmalarına ilişkin, "Sinema son yıllarda çok görünür ve geniş kitlelere ulaşan bir alan olduğu için bu tartışma daha fazla yapılıyor. Ama aslında bütün sanatlar için geçerli. Yaşadığımız dünya da çok değişti. Son 10–15 yılda dünya ciddi biçimde kutuplaştı ve siyasallaştı. Artık kimse siyasetten kaçamıyor" dedi.

Gazze'de yaşanan savaş ve dünya genelindeki çatışmalara işaret eden Alper, "Dünya kaynıyor. Böyle bir dünyada apolitik kalmak neredeyse bu suçlara göz yummak anlamına geliyor. Sessiz kalmak artık bilinçli bir körlük olarak algılanıyor" ifadelerini kullandı.

Bilge köyü katliamından esinlendi

Filmin çıkış noktasının 2009'daki Bilge köyü katliamı olduğunu belirten Alper, olayın temel çerçevesinden esinlendiğini ancak karakterler ve hikayenin gelişiminin büyük ölçüde kurgu olduğunu söyledi.

Filmin Mardin'de bir köyde geçtiğini ve karakterlerin Kürtçe konuştuğunu ifade eden Alper, Türkiye sinemasında Kürtlerin yaşadığı bölgeyi anlatan birçok yapımda Kürtçenin görünmez kılındığını belirterek, "Ben bu dili görünmez kılmak istemedim" dedi.

"Amaç sadece hatırlatmak değil"

Filmin yalnızca geçmişte yaşanan bir olayı hatırlatmayı amaçlamadığını vurgulayan Alper, aynı zamanda küçük bir cemaatin nasıl radikalleşebileceğini anlamaya yönelik bir hikaye kurduğunu söyledi.

Uluslararası basında filmin tehlikeli liderlik biçimlerine dair bir uyarı olarak da yorumlandığını aktaran Alper, "Asıl mesele şu; sıradan insanlar nasıl böyle bir şiddetin parçası haline gelebiliyor" diye konuştu.

Emin Alper'in, sinema dünyasının en prestijli festivallerinden biri olan Berlinale'de kazandığı Gümüş Ayı Ödülü, Türkiye'de büyük sevinç ve gurur yaratmıştı. Aynı festivalde Almanya adına yarışarak Altın Ayı Ödülü'nü kazanan yönetmen İlker Çatak ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından tebrik edilmişti. Emin Alper, uluslararası alanda elde ettiği bu başarının ardından Türkiye'de iktidar temsilcileri tarafından tebrik edilip edilmediğini sorusuna "Hayır, böyle bir tebrik almadım" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Emin Alper, Gümüş Ayı, Politika, Kültür, Sinema, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emin Alper Berlinale'de Gümüş Ayı Ödülünü Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
Halil Dervişoğlu’ndan ’’Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz’’ diyen Ahmet Çakar’a jet cevap Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap

14:08
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:45
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
13:31
Türkiye Kupası’nda format değişti
Türkiye Kupası'nda format değişti
13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:13:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Emin Alper Berlinale'de Gümüş Ayı Ödülünü Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.