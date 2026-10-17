Polis Eşleri Derneği\'nden anlamlı ziyaret

Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder, şehit anneleri Hanife Baysan ve Maide Güzeler ile dernek üyelerinin katılımıyla Emine Can Tefek'e konuk oldu. Programda hediye takdim edilerek iyi dilekler paylaşıldı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Polis Eşleri Derneği Düzce Şubesi, dayanışma ve gönül bağlarını güçlendiren bir buluşma gerçekleştirdi. Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder, şehit anneleri Hanife Baysan ve Maide Güzeler ile dernek üyeleri, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Aytaç Tefek'in eşi Emine Can Tefek'i yeni evinde ağırladı. Buluşmada Emine Can Tefek'e hediyeleri takdim edilirken, yeni evinin kendisine ve ailesine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunuldu.