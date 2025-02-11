Emine Erdoğan: Bilim Kadınları Türkiye'nin Yıldızları - Son Dakika
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Emine Erdoğan: Bilim Kadınları Türkiye'nin Yıldızları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bilim kadınlarının önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak, onların eğitimlerinin STEM disiplinlerine yönelmelerinin önemini belirtti. Erdoğan, bilim kadınlarının ülkenin geleceğinde büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

11.02.2025 12:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bilim kadınlarımız, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacak. Adil ve herkese kucak açan bir dünya, onların emeği ve vizyonuyla tesis edilecektir" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Bilimin gelişmesine ve insanlığın ilerlemesine katkı sağlayan tüm kadınlara şükranlarını sunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uzay çalışmalarının sürat kazandığı, yapay zekanın hayatın her alanında görünür olduğu günümüzde, kız çocuklarımızın eğitimlerinin başından itibaren STEM disiplinlerine yönelmeleri her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Yerli ve milli teknoloji hamlemiz günden güne ivme kazanırken, bayrağı daha da yukarıya taşıyacak olanlar kadınlarımızdır. Ülkemizin kazanımlarında ne kadar büyük bir pay sahibi olduklarını biliyor, onları lider pozisyonlarda görmekten iftihar ediyoruz. Bilim kadınlarımız, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacak. Adil ve herkese kucak açan bir dünya, onların emeği ve vizyonuyla tesis edilecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emine Erdoğan: Bilim Kadınları Türkiye'nin Yıldızları - Son Dakika

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