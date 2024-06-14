Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere mesaj Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne alan öğrencilerin sevincini paylaştığını belirterek, "iyi tatiller" dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan mesajında, "Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum. Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar. Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA