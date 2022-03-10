Eminevim' in müşteri deneyimi yönetimine iki "A.C.E. Diamond" birincilik ödülü - Son Dakika
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Eminevim' in müşteri deneyimi yönetimine iki "A.C.E. Diamond" birincilik ödülü

10.03.2022 00:57
Eminevim' in müşteri deneyimi yönetimine iki "A.C.E. Diamond" birincilik ödülü

Tasarruf finansını 30 yıl önce Türkiye ile tanıştıran Eminevim, müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar A.C.E. Awards Töreni'nde konut ve otomobil kategorilerinde birincilik ödülü olan "Diamond" ödüllerine layık görüldü.

Tasarruf finansını 30 yıl önce Türkiye ile tanıştıran Eminevim, müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar A.C.E. Awards Töreni'nde konut ve otomobil kategorilerinde birincilik ödülü olan "Diamond" ödüllerine layık görüldü.

Eminevim, tasarruf finansman sektöründeki müşteri deneyimi yönetimi ile A.C.E. Awards Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde konut ve otomobil kategorilerinde iki Diamond ödüle layık görüldü. Eminevim adına ödülleri teslim alan Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Murat Hoşgör "Bugüne kadar yüz binlerce kişinin ev, araba ve işyeri sahibi olma hedeflerine ulaşmasını sağlarken, müşterilerimizin memnuniyetine her zaman öncelik verdik. Bundan sonra da iş süreçlerimizi geliştirirken en iyi deneyimi sunma anlayışıyla ilerleyecek ve sektörümüzün mutlu müşteriler ile büyümesini sürdüreceğiz" dedi.

Tüketiciler tarafından kusursuz müşteri deneyimi yaşatan markaların belirlendiği A.C.E Awards, Şikayetvar tarafından 7 yıldan bu yana düzenleniyor. Markaların gerçekleştirdiği memnuniyet yönetimi temel alınarak hazırlanan "Müşteri Deneyim Endeksi Araştırması" markaların şikayet oranı, çözüm hızı, memnuniyet düzeyi, teşekkür oranı ve churn' den kaçınma oranı (markayı tercih etme oranı) başlıkları üzerinden yapılıyor. - İSTANBUL

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Otomobil, Türkiye, konut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eminevim' in müşteri deneyimi yönetimine iki 'A.C.E. Diamond' birincilik ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eminevim' in müşteri deneyimi yönetimine iki "A.C.E. Diamond" birincilik ödülü - Son Dakika
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