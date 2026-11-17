İstanbul'un tarihi noktalarından Eminönü'nde bulunan Yeni Camii semalarında akşam saatlerinde yüzlerce kuşun oluşturduğu eşsiz görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzünde kimi zaman iki ayrı gruba ayrılan, kimi zaman ise yeniden bir araya gelerek senkronize şekilde hareket eden kuş sürüsü, ortaya çıkardığı ilginç şekillerle görsel şölen oluşturdu.

Eminönü Yeni Camii çevresinde akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde, yüzlerce kuşun gökyüzünde adeta dans edercesine hareket ettiği görüldü. Birbirinden ayrılarak iki farklı grup halinde uçan kuşlar, kısa süre sonra yeniden bir araya gelerek gökyüzünde farklı şekiller oluşturdu. Sürü halinde gerçekleştirdikleri senkronize hareketlerle dikkat çeken kuşlar, zaman zaman gökyüzünde uzayıp kıvrılan görüntüler ortaya çıkardı.

İçerik üreticisi Şeyma Kurt tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kuşların tarihi caminin kubbeleri üzerinde oluşturduğu manzara dikkat çekti. Akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan kuş sürüsünün bir araya gelerek gerçekleştirdiği hareketler, Eminönü'nde izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.