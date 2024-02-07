Emirdağ'da Huzur ve Güven İçin Tedbirler Alınacak - Son Dakika
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Emirdağ'da Huzur ve Güven İçin Tedbirler Alınacak

Emirdağ\'da Huzur ve Güven İçin Tedbirler Alınacak

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yapılan güvenlik ve asayiş toplantısında, huzur ve güvenin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Kaymakam Bilici Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki asayiş ve güvenlik olayları değerlendirilerek, olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar istişare edildi.

07.02.2024 13:40
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yapılan güvenlik ve asayiş toplantısında huzur ve güvenin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Kaymakam Bilici Başkanlığında genel güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda, ilçedeki asayiş ve güvenlik olaylarının değerlendirmesi yapılıp, oluşabilecek olumsuzluklara karşın alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar kapsamlı olarak görüşülerek istişare edildi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Banaz, İlçe Jandarma Komutanı Bayram Soylu ile İlçe emniyet ve ilçe jandarma komutanlığı personelleri katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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