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Emlak Sektörüne Toplantı

Emlak Sektörüne Toplantı

MATSO, emlak sektöründeki sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak için bir toplantı düzenledi.

27.01.2025 16:35
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), emlak sektöründe faaliyet gösteren üyeleriyle bir toplantı düzenledi. Toplantıda, sektörün sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)'da emlak sektöründe faaliyet gösteren üyeleri ile toplantı düzenlendi. Sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldığı MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında Oda binasında düzenlenen toplantıda kayıt dışılıkla mücadele, sektör çalışanları arasında etik davranışların geliştirilmesi, emlakçıların kurumlarda yaşadığı sorunlar, yeni imar alanlarının açılması ve sosyal medyada ilan yasağı gibi konular ele alındı. Ayrıca, emlak sektörünün daha sağlıklı bir şekilde gelişmesi için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı. Sektör temsilcileri, sorunların çözümü için ortak hareket etmenin önemine dikkat çekerek, yerel ve ulusal düzeyde destek mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Sektörde yaşanan sorun ve talepleri çözmek için çaba gösteriyoruz"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, emlak sektörünün en önemli sektörlerden biri olduğunu belirterek, sektörün sorunlarını ele almak ve çözüm yollarını değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Başkan Güngör, Oda olarak tüm sektörlerdeki üyelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini vurguladı. Başkan Güngör, "Emlak sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin sorun ve taleplerine büyük önem veriyoruz. Gerek sektörde faaliyet gösteren meclis ve komite üyelerimizden, gerekse üyelerimizin doğrudan bize ilettiği sorun ve taleplerle yakından ilgileniyoruz. Bölgemizde çözebileceğimiz talepler ve sorunlar için hemen girişimlerde bulunuyor, diğer sorun ve talepleri ise ilgili mercilere ileterek çözüm üretmek için çaba gösteriyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emlak Sektörüne Toplantı - Son Dakika

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