EGM'ye 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de - Son Dakika
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EGM'ye 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

04.03.2022 01:04
EGM'ye 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi. - ANKARA

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Devlet Tiyatroları, Avrupa Birliği, Gazete, Opera, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EGM'ye 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de - Son Dakika


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