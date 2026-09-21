Emniyet Müdürü Adatepe, Bartın’a geldiği günün ilk yıldönümünde Ankara’ya atandı

Geçen yılki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bartın Emniyet Müdürü olarak atanarak, 17 Eylül'de şehirdeki görevine başlayan Hüseyin Adatepe, Bartın'a geldiği günün ilk yıldönümünde polis başmüfettişi olarak Ankara'ya atandı.

Geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Bartın Emniyet Müdürü olarak atanan Hüseyin Adatepe, 17 Eylül 2025 tarihinde kurum bahçesinde gerçekleştirilen karşılama ile görevine başlamıştı. Bir süre Başbakanlık Koruma biriminde görev yapan ve Artvin'den emniyet müdürü olarak Bartın'a atanan Hüseyin Adatepe, 14 Şubat 2000 tarihinde Van'daki silahlı çatışmada şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Kemal Açıkgöz'ün babası Orhan Açıkgöz'ün elini öptükten sonra görevine başlamıştı. Duyarlı hareketi ile bölge insanının takdirini kazanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, tayin edildikten bir yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara'ya atandı. Göreve başladığı günün ilk yıl dönümünde çıkan kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi olarak Ankara'ya tayini çıkan Adatepe'nin cuma günü Bartın'dan ayrılacağı öğrenildi.

Veda ziyaretlerini kabul eden Adatepe, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Gerek Başbakanlık Koruma biriminde, gerekse görev yaptığım emniyet müdürlüklerinde mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler, yönergeler ve önergeler çerçevesinde vatanımız ve milletimiz için hizmet etme çabası içerisinde olduk. Her zaman hukuki kurallara uygun, özverili ve disiplinli bir çalışma yürüttük. Personelimize, idari amirlerimize, gerekse Bartınlılara gösterdiği destek ve anlayış için teşekkür ediyorum. Burası küçük, güzel ama bir o kadar da güçlü dinamikleri olan bir şehir. Bu atamanın Bartın, teşkilatımız ve şahsım için hayırlı olmasını diliyorum. Bartınlılara her zaman kapımız açık olacaktır" dedi.

Son kararname ile Bartın Emniyet Müdürü olarak atanan Bülent Gürcan'ın önümüzdeki hafta Bartın'a gelerek görevine başlaması bekleniyor.