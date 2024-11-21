Emniyet Müdürü Sezer\'e Veda Yemeği

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Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Özgür Sefa Sezer için veda yemeği düzenlendi.

Kahta Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Veda yemeğinde konuşma yapan Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Sefa Sezer'e Kahta'daki özverili çalışmaları için teşekkür etti. Kaymakam Soysal, Sezer'in 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak sürdüreceği yeni görevinde de başarılı olacağına inandığını belirtti. - ADIYAMAN