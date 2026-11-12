Emniyet Müdürü Tandoğan’dan şehit aileleri ve gazilere vefa - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Tandoğan’dan şehit aileleri ve gazilere vefa

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Emniyet Müdürü Tandoğan’dan şehit aileleri ve gazilere vefa
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Kütahya İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan, şehit aileleri ve gaziler ile aileleri için düzenlenen vefa, birlik ve beraberlik kahvaltısı programına katıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan, şehit aileleri ve gaziler ile aileleri için düzenlenen vefa, birlik ve beraberlik kahvaltısı programına katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kıymetli aileleri, kahraman gaziler ve gazilerin aileleriyle bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen kahvaltı programında Tandoğan, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Vefa ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı buluşmada, şehit aileleri ve gazilerle kurulan gönül bağlarının önemi vurgulandı.

Programda, şehitlerin emanetleri olan ailelerinin ve gazilerin her zaman hatırlanması, birlik ve beraberlik duygularının yaşatılması gerektiğine dikkat çekildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünün programla ilgili paylaşımında, vatanı için canını feda eden tüm şehitlerin rahmet, minnet ve saygıyla anıldığı belirtilerek, kahraman gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilendi.

Kaynak: İHA
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