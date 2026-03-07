Emniyet teşkilatı iftarda buluştu: "Samsun\'un huzuru için 7/24 görev başındayız"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında emniyet teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelerek, "Samsun'un huzuru için suç ve suçlularla mücadelede 7 gün 24 saat görev yapıyoruz" dedi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programı, emniyet teşkilatı mensuplarını bir araya getirdi. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş katıldı.

Programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek emniyet teşkilatının gece gündüz demeden vatandaşın huzuru için görev yaptığını söyledi. Tavlı, emniyet mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, "Hep birlikte Karadeniz'in, Kuzey Anadolu'nun merkezi ve Kuzeyin üretim merkezi olan 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuzun huzuru için mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Hep birlikte suç ve suçlularla mücadelede üstlendiğimiz görevlerle sizlerle beraber 7/24 mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Vatandaşımızın huzurunu, can ve mal emniyetini sağlamak üzere görev ifa ediyoruz. Sizler görev başındayken çok kıymetli ailelerinizin de aklı sizlerle birlikte oluyor. Ben hem sizlere teşekkür ederken hem de sizlerin çok kıymetli ailelerine selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Küçük yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Aziz milletimizin güven ve sevgisinden güç alıyorsunuz. Hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka, milli ve manevi değerlerimize uygun şekilde üstün bir vazife anlayışıyla görevinizi yapıyorsunuz. Vatandaşımızın canına, malına, namusuna, özgürlüğüne ve güvenliğine kasteden bütün şer odaklarıyla mücadele ediyor, hukuk kapsamında gerekeni yapıyorsunuz. Sizleri can-ı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emniyet mensuplarının görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini vurgulayan Tavlı, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için tüm güvenlik birimlerinin koordineli şekilde çalıştığını belirtti. Yaklaşık üç yıldır Samsun'da görev yaptığını hatırlatan Tavlı, "Vezirköprü'den Terme'ye, Havza'dan Yakakent'e, Ladik'ten Kavak'a kadar her alanda görev yapan trafik ekiplerimizden narkotik birimlerimize, terörle mücadele ekiplerimizden asayiş biriminde görev yapan arkadaşlarımıza, siber suçlarla mücadele eden ekiplerimize ve istihbarat birimlerimize kadar tüm teşkilatımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Türkiye Yüzyılı'nda Samsun'u hem huzurun hem de refahın yüzyılıyla buluşturuyorsunuz. Güvenlik olmadan tarım olmaz, güvenlik olmadan turizm olmaz, güvenlik olmadan sanayi olmaz. Her alanda güvenlik varsa huzur var, huzur varsa refah var. Bu nedenle güvenliği Samsun için refahın temel şartı olarak görüyoruz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, altyapıdan üstyapıya kadar yapılan her çalışmada kolluk birimlerimizin desteği bulunuyor. Gücümüzü sizlerden alıyoruz" diye konuştu.

Samsun'un güvenliğinin kentin gelişimi açısından kritik olduğunu ifade eden Tavlı, güvenliğin olmadığı yerde tarımın, turizmin ve sanayinin gelişemeyeceğini dile getirdi. Tavlı, "2023'ten bu yana yaptığımız her çalışmada Samsun'un güvenliğine öncelik verdik. Belki kamuoyunda sanayi ve teknoloji yatırımları daha çok konuşuluyor ancak bizim mesaimizin önemli bir kısmını güvenlik konusu oluşturuyor. Kurum ve kuruluşların kaynaklarını, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımızın ve milletvekillerimizin desteğiyle güvenlik birimlerimizin hizmetine sunduk. Suç ve suçlularla mücadelede suçların aydınlatılmasından önleyici hizmetlere kadar önemli bir noktaya geldik. Önleyici hizmetler sahada çok görünmez ancak vatandaşın huzuruna etkisini biz yakından biliyoruz. Önlediğiniz suçlar istatistiklere yansımaz fakat vatandaşlarımızın memnuniyetini sahada birebir görüyoruz. 2023 ve 2024 yıllarına kıyasla Samsun'da suçla mücadelede aydınlatma oranları dahil birçok veride önemli başarılar elde edildi. İlçelerden gelen teşkilat mensuplarımıza da selamlarımı iletiyorum. En küçük birimde görev yapan personelden amirlerimize kadar herkesin bu başarıda emeği var. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmasında şehit ve gazileri de anan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan günümüzdeki terörle mücadele operasyonlarına kadar vatan için can veren tüm şehitleri rahmetle andıklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN