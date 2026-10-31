EMŞAV, şehitleri 274’üncü kez dualarla andı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen şehitleri anma programının 274'üncüsü gerçekleştirildi.

EMŞAV Samsun Vakıf Binası'nda düzenlenen programda, ekim ayında şehit olan Secahattin Gülrek, Ata Derin, Osman Satılmış, Hasan Elik ve Salih Ersin başta olmak üzere tüm şehitler dualarla anıldı. Programda ayrıca hayatını kaybeden gaziler ve yakınları da rahmet ve dualarla yad edildi.

Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, geleneksel olarak her ay düzenledikleri anma programının 274'üncüsünü gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın ve onları unutmamanın büyük önem taşıdığını ifade eden Erim, programa katılanlara teşekkür etti.

Anma programı, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için yapılan duaların ardından sona erdi.