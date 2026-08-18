Endonezya'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor - Son Dakika
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Endonezya'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor

Endonezya\'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor
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Endonezya'nın Flores Adası'nda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 68'e yükseldi.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 68'e yükselirken, en az 213 kişinin yaralandığı bildirildi.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (BNPB) yapılan son açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiği bildirildi. Can kayıplarının 26'sının Manggarai, 24'ünün Doğu Manggarai, 8'inin Nagekeo, 4'ünün Sikka, 2'sinin Ende, 2'sinin Batı Manggarai ve diğer 2'sinin Ngada bölgelerinden kayda geçtiği belirtilirken, ülke genelinde en az 213 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Bölgede kayıp statüsünde hiçbir afetzedenin kalmadığını duyuran BNPB, depremden etkilenen karayollarının bazı kısıtlamalarla birlikte genel olarak ulaşıma açık olduğunu bildirdi. 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından en az bin 576 artçı sarsıntının kaydedildiği aktarıldı. Afet bölgesine yardım ulaştırmaya yönelik çalışmaların kara, hava ve deniz yolu üzerinden sürdüğü vurgulandı.

Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Endonezya 15 Ağustos'ta Flores adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Birçok bölgede yıkıma yol açan depremin ardından ülkede 14 günlük olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Endonezya'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor - Son Dakika

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