Endonezya'da Uçak Kazası: Yaralılar Var

Endonezya'nın Trigana Havayollarına ait bir yolcu uçağının pistten çıkarak 20 metre sürüklenmesi sonucu bazı yolcular yaralandı.
Endonezya'nın Trigana Havayollarına ait "ATR-42" tipi yolcu uçağı Papua eyaletinde pistten çıkarak sürüklendi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda bazı yolcuların yaralandığı kaydedildi. Trigana Havayolları Bölge Müdür Yardımcısı Irwan Rochendi, olaya ilişkin açıklamasında 6'sı mürettebat 48 kişiyi taşıyan yolcu uçağının pistte yaklaşık 20 metre sürüklendiğini söyledi.
Olaya ilişkin inceleme başlatılırken yolcu uçağının büyük hasar gördüğü açıklandı. - JAKARTA
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