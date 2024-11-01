Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar Gaziantep'te Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar Gaziantep'te Temaslarda Bulundu

Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar Gaziantep\'te Temaslarda Bulundu

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile toplantılar gerçekleştirdi.

01.11.2024 16:55  Güncelleme: 16:57
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'te bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. İlk önce Gaziantep Valiliği'nden temaslarda bulunan Bakan Alpaslan Bayraktar, Vali Kemal Çeber tarafından karşılandıktan sonra valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Bayraktar, ardından ise basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Bakan Bayraktar, daha sonrasında ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve başkan yardımcıları tarafından kapıda karşılandı. Yerel kıyafetler giyen çocuk tarafından takdim edilen çiçeği alan Bakan Bayraktar, şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı toplantıya katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar Gaziantep'te Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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