Enerji Piyasasında Gizli Zam İtirazı

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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, son kaynak tedarik tarifesine ilişkin; "Enerji piyasasında yıllardır yapılan yanlışlıkların sonucu bugün yurttaşlarımız son kaynak tedarik tarifesi altında gizli zam ile karşı karşıya kalıyor" dedi.

Samsun Elektrik Mühendisleri Odası başkanı Adnan Korkmaz, son kaynak tedarik tarifesi ile ilgili açıkyama yaptı. EPDK tarafından belirlenen tüketim limitine göre yüksek ve düşük tüketimli olmak üzere tüketicilerin ikiye ayrıldığını anımsatan Korkmaz, şunları söyledi:

"Bugün ülkemizde enerjinin yüzde 79'u özel sektör tarafından üretilmekte ve dağıtımı da özelleştirilerek 21 özel şirket tarafından gerçekleştirilmektedir. Enerji piyasasında yıllardır yapılan yanlışlıkların sonucu bugün yurttaşlarımız Son Kaynak Tedarik Tarifesi altında gizli zam ile karşı karşıya kalıyor. Ülkemizde güncel verilere göre mesken abonelerinin sayısı 41 milyon civarındadır. Bu düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 1,2 milyon mesken abonesi, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 3'ü bu düzenlemeden etkilenecektir.

"Yargı yoluyla uygulamanın iptali konusunda dava açtık"

Elektrik Mühendisleri Odası olarak SKTT'de yapılan bu gizli zam ile ilgili olarak ilk günden beri tepkimizi dile getirerek yargı yoluyla da uygulamanın iptali konusunda dava açtık. Yine tüketiciyi korumak amacıyla Elektrik Mühendisleri Odası tarafından konuyu yargıya taşımanın yanında yurttaşların faturalarına yansıyan bu haksız bedellerin iadesi talebiyle tüketici hakem heyetine verebilecekleri örnek dilekçe hazırladık. Serbest Tüketici Tarifesi'ne geçen ve bu ay faturalar yüzde 100 civarında zamlı gelen tüm vatandaşlarımız, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesine ulaştığı takdirde itiraz edecekleri dilekçe örneğini şubemizden temin edebilirler."