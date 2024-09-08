Şehit Enes Bediz\'in Anısına Ziyaret

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Erzincan'da 30 yıl önce şehit edilen Enes Bediz'in silah arkadaşlarınca şehidin adının verildiği polis karakoluna ziyaret düzenlendi.

28 Eylül 1994 tarihinde Erzincan Çağlayan kırsalında teröristlerle girilen silahlı çatışmada şehit edilen Enes Bediz'in silah arkadaşları Erzincan'da şehidi yad etti.

Şehitle aynı yıl görev yapan bazı emekli polisler ilk olarak Şehit Enes Bediz karakolunu ziyaret etti. Burada şehit için Kur-an Kerim okutularak dualar edildi. Ardından eski günleri yad etmek isteyen silah arkadaşları Terzi Baba ve Ekşisu Mesire alanını gezerek buralarda hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZİNCAN