Enflasyon Rakamları Açıklandı... Hopalılar Geçim Sıkıntısını Dile Getirdi: "15 Gündür Et Alamıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enflasyon Rakamları Açıklandı... Hopalılar Geçim Sıkıntısını Dile Getirdi: "15 Gündür Et Alamıyoruz"

03.03.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarını değerlendiren bir yurttaş, "Bu millet perişan. Hiçbir şey alamıyoruz. 15 gün oldu et alamıyoruz" dedi.

Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarını değerlendiren bir yurttaş, "Bu millet perişan. Hiçbir şey alamıyoruz. 15 gün oldu et alamıyoruz" dedi.

TÜİK, Şubat 2026 itibarıyla aylık enflasyonu yüzde 2,96, yıllık enflasyonu ise yüzde 31,53 olarak açıkladı. Hopalı yurttaşlar ise bu oranların hayat pahalılığını yansıtmadığını savundu.

Artvin'in Hopa ilçesinde bazı vatandaşlar, açıklanan oranların hayat pahalılığını yansıtmadığını savundu.

Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa Şube Sekreteri Eflan Topaloğlu, "TÜİK her zaman böyle bir ambalajlama yapıyor. Bayram ikramiyelerini zaten veremeyeceklerini söylemişlerdi. Bu da onun kılıfı oldu. 'Olanak yok, imkan yok' demişlerdi. Bizimle dalga geçiyorlar herhalde. 'Siz bizi dinleyin, aklınızı çok kullanmayın. Bizi takip edin, ne diyorsak şükredin, geçinin gidin' diyorlar. Ama özetle şunu söylemek lazım, emekli artık bunları yemiyor. Daha doğrusu vatandaş, halk bu işleri yutmuyor" dedi.

"Türkiye'de savaş mı var, kriz mi var?"

Emekli bir yurttaş,"Eskiden mısıra ya da buğdaya değer biçiliyordu. Ona göre para basılıyordu. Şimdi neye göre para basılıyor bilmiyorum. Bir aile olarak ya da kendim için bir domatesi, bir eti alamıyorum. Türkiye ekonomisi dünya ekonomisinde yüksek gösteriliyor ama dolar karşısında bir et alıp yiyemiyoruz. Bu nasıl oluyor? Türkiye'de savaş mı var, kriz mi var? Ne olduğu belli değil. Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? Ona göre değerlendirme yaparsak çok kötü bir durumdayız." açıklamasında bulundu.

Mehmet Cihan ise açıklanan verilere şu cümlerle tepki gösterdi:

"Enflasyon bayağı arttı, alım gücü düştü. Zaten toplumun içindeyiz. 2002'den sonra köylerden boşaltılan insanlar şehirlerde marketlere mecbur bırakıldı. Bu da marketlerde fiyat kontrolünü zorlaştırdı. İstedikleri gibi zam yapabiliyorlar. Tayyip Erdoğan her konuya müdahale edebiliyor, marketlere de edebilir ama yapmıyor ya da yaptırmıyor. Çünkü orası da kontrol altında. Her gün artış var. Önceden böyle değildi. Şimdi sürekli artış var. Sadece üst kesime hizmet ediyorlar, zenginlere hizmet ediyorlar. 'Enflasyon düşecek' dendi ama daha kötüye gidiyor. Bu bir gerçektir." diye konuştu."

Hopalı Aydemir Kibar, açıklanan enflasyon oranlarının doğru olmadığını savunarak, "Bu millet perişan. Hiçbir şey alamıyoruz. 15 gün oldu et alamıyoruz" dedi.

"Günümüzü kurtarmak, çocuklarımızı kimseye muhtaç etmemek için mücadele ediyoruz"

Hopalı Hüseyin Ustabaş ise şunları kaydetti:

"TÜİK enflasyonu yüzde 2,96 olarak açıkladı. Ülkece batmış durumdayız. İnsanların geçim kaynakları kalmadı. Ekonomik olarak bitmiş durumdayız. Şaşırmıyoruz, devamının geleceğini de biliyoruz. Bunun savaşla daha da etkileneceğini düşünüyoruz. Hem nakliye hem dolmuş sektöründe çalışıyorum, araçlarım var. Kazandığımız para giderlerimize yetmiyor. İki çocuk babasıyım. Açıklanan verinin cazip hiçbir tarafı yok. Tamamen fakirleşmeye doğru gidiyoruz. Günümüzü kurtarmak, çocuklarımızı kimseye muhtaç etmemek için mücadele ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Ekonomi, Artvin, Yerel, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enflasyon Rakamları Açıklandı... Hopalılar Geçim Sıkıntısını Dile Getirdi: '15 Gündür Et Alamıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 15:01:18. #7.13#
SON DAKİKA: Enflasyon Rakamları Açıklandı... Hopalılar Geçim Sıkıntısını Dile Getirdi: "15 Gündür Et Alamıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.