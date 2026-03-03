Enflasyon Rakamları Açıklandı... Hopalılar Geçim Sıkıntısını Dile Getirdi: "15 Gündür Et Alamıyoruz"

Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarını değerlendiren bir yurttaş, "Bu millet perişan. Hiçbir şey alamıyoruz. 15 gün oldu et alamıyoruz" dedi.

TÜİK, Şubat 2026 itibarıyla aylık enflasyonu yüzde 2,96, yıllık enflasyonu ise yüzde 31,53 olarak açıkladı. Hopalı yurttaşlar ise bu oranların hayat pahalılığını yansıtmadığını savundu.

Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa Şube Sekreteri Eflan Topaloğlu, "TÜİK her zaman böyle bir ambalajlama yapıyor. Bayram ikramiyelerini zaten veremeyeceklerini söylemişlerdi. Bu da onun kılıfı oldu. 'Olanak yok, imkan yok' demişlerdi. Bizimle dalga geçiyorlar herhalde. 'Siz bizi dinleyin, aklınızı çok kullanmayın. Bizi takip edin, ne diyorsak şükredin, geçinin gidin' diyorlar. Ama özetle şunu söylemek lazım, emekli artık bunları yemiyor. Daha doğrusu vatandaş, halk bu işleri yutmuyor" dedi.

"Türkiye'de savaş mı var, kriz mi var?"

Emekli bir yurttaş,"Eskiden mısıra ya da buğdaya değer biçiliyordu. Ona göre para basılıyordu. Şimdi neye göre para basılıyor bilmiyorum. Bir aile olarak ya da kendim için bir domatesi, bir eti alamıyorum. Türkiye ekonomisi dünya ekonomisinde yüksek gösteriliyor ama dolar karşısında bir et alıp yiyemiyoruz. Bu nasıl oluyor? Türkiye'de savaş mı var, kriz mi var? Ne olduğu belli değil. Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? Ona göre değerlendirme yaparsak çok kötü bir durumdayız." açıklamasında bulundu.

Mehmet Cihan ise açıklanan verilere şu cümlerle tepki gösterdi:

"Enflasyon bayağı arttı, alım gücü düştü. Zaten toplumun içindeyiz. 2002'den sonra köylerden boşaltılan insanlar şehirlerde marketlere mecbur bırakıldı. Bu da marketlerde fiyat kontrolünü zorlaştırdı. İstedikleri gibi zam yapabiliyorlar. Tayyip Erdoğan her konuya müdahale edebiliyor, marketlere de edebilir ama yapmıyor ya da yaptırmıyor. Çünkü orası da kontrol altında. Her gün artış var. Önceden böyle değildi. Şimdi sürekli artış var. Sadece üst kesime hizmet ediyorlar, zenginlere hizmet ediyorlar. 'Enflasyon düşecek' dendi ama daha kötüye gidiyor. Bu bir gerçektir." diye konuştu."

Hopalı Aydemir Kibar, açıklanan enflasyon oranlarının doğru olmadığını savunarak, "Bu millet perişan. Hiçbir şey alamıyoruz. 15 gün oldu et alamıyoruz" dedi.

"Günümüzü kurtarmak, çocuklarımızı kimseye muhtaç etmemek için mücadele ediyoruz"

Hopalı Hüseyin Ustabaş ise şunları kaydetti:

"TÜİK enflasyonu yüzde 2,96 olarak açıkladı. Ülkece batmış durumdayız. İnsanların geçim kaynakları kalmadı. Ekonomik olarak bitmiş durumdayız. Şaşırmıyoruz, devamının geleceğini de biliyoruz. Bunun savaşla daha da etkileneceğini düşünüyoruz. Hem nakliye hem dolmuş sektöründe çalışıyorum, araçlarım var. Kazandığımız para giderlerimize yetmiyor. İki çocuk babasıyım. Açıklanan verinin cazip hiçbir tarafı yok. Tamamen fakirleşmeye doğru gidiyoruz. Günümüzü kurtarmak, çocuklarımızı kimseye muhtaç etmemek için mücadele ediyoruz."