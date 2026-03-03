Enflasyon Rakamları Açıklandı... Trabzonlu Yurttaş: "Asgari Ücreti 28 Bin Lira Açıkladılar Ama Pazara Gittiğin Zaman Domatesin Kilosu 150 Lira" - Son Dakika
Enflasyon Rakamları Açıklandı... Trabzonlu Yurttaş: "Asgari Ücreti 28 Bin Lira Açıkladılar Ama Pazara Gittiğin Zaman Domatesin Kilosu 150 Lira"

03.03.2026 13:35  Güncelleme: 14:42
Trabzon'da bir yurttaş geçim sıkıntısını dile getirirken, "Şu an piyasaya baktığımızda çoğunlukla bir şey alamıyoruz. Asgari ücreti 28 bin lira açıkladılar. Ama pazara gittiğin zaman domates 150 lira, salatalık 90 lira. Bir ayakkabı alayım desen bin 500 lira. Ev kirası oldu 25 bin lira. Nasıl geçineceğiz?" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2026'da aylık enflasyonun yüzde 2,96, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,53 olarak hesaplandığını açıkladı.

Trabzonlular enflasyon rakamlarını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Hüseyin Balcı isimli kent sakini, şöyle konuştu:

"Görüyorsunuz şu vatandaşın halini. Nasıl geçineceksin? Neyle geçineceksin? Nasıl yapılsın? Şu vatandaşın halini görüyorsunuz. Bakın etrafa, bir tanesinin yüzü gülüyor mu? Yazık bu vatandaşa. Yani enflasyon, yalan bunlar, hep yalan dolan; başka bir şey değil. Başka ne söyleyeyim ben? Bu vatandaşın yüzünü görüyorsunuz işte, kimsenin yüzü gülmüyor. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Orada görüyorsunuz belediyenin kuyruğunu. 50 liraya, 100 liraya sebep sabaha kadar bekliyor orada. Sabah geliyor, akşam namazı gidiyor. Yazık günah bu millete. Gerçekten yazık."

Melek Kukudas isimli vatandaşın yorumu ise şöyle oldu:

"Bir işveren olarak konuşmak istiyorum. Asgari ücretle geçimin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir markete girdiğimizde, en az bir şarküteri ürünü aldığında bin 500-2 bin bandında bir poşeti dolduruyoruz ve bir 30 güne bunu yaydığımız zaman çok yüksek. Özellikle Trabzon'da çok yüksek. Trabzon'un gıda fiyatları çok yüksek. Geçim zor açıkçası. Tabii ki ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz."

"Bunlar niye denetlenmiyor?"

Kerim Turan ise asgari ücretin üniversite öğrencisine bile yetmediğini, pazarda domatesin kilosunun 150 lira olduğunu anlattı. Şartların çok zor olduğunu söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Şu an piyasaya baktığımızda çoğunlukla bir şey alamıyoruz. Asgari ücreti 28 bin lira açıkladılar. Ama pazara gittiğin zaman domates 150 lira, salatalık 90 lira. Bir ayakkabı alayım desen bin 500 lira. Ev kirası oldu 25 bin lira. Nasıl geçineceğiz? Bunu nasıl yapmamız lazım ki? Geçinmemiz lazım ama bize asgari ücret veren kişi bizim derdimizi anlamıyor. O adam alıyor 200-300 bin lira para, geliyor bize asgari ücreti belirliyor. 28 bin lira bugün bir üniversite öğrencisine yetmiyor. Nasıl olacak bu iş? Gidiyorum pazara, bir şey alamıyorum, 10 bin lirayla gidiyor, iki çanta zor dolduruyorum. Mesela ramazan geldi, adam hurmayı satıyor bin 500 liraya. Böyle bir saçmalık olur mu? Bu devlet, bu devlet erkanları bunlar niye denetlenmiyor? Niye buna bir çare bulmuyor?"

Kasım Elvan adlı yurttaş da geçinmenin mümkün olmadığını ifade ederek, "Şikayetçiyiz, bugün aldığının aynısını yarın alamıyorsun. Yani ülke uçurumun eşiğinde. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Kaynak: ANKA

