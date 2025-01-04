Enflasyon ve Asgari Ücret Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Enflasyon ve Asgari Ücret Uyarısı

Geniş Video İzle

Musa Uzun, asgari ücreti artırmanın yetersiz olduğunu ve enflasyonun altında kalacağını belirtti.

04.01.2025 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, "Bugün iğneden ipliğe, gittiğimiz çay bahçesinde, oturduğumuz bir öğretmenevinde bütün harcadığımız tükettiğimiz ürünlere zam geldiğini görüyoruz. Bütün bu yapılan zamlarda hiç biri yüzde 30 falan değil, hepsi yüzde 50'ye yakın zam. Böyle olunca da 'enflasyona ezdirmedik' dedikleri asgari ücretli 2025 yılında da enflasyonun altında inim inim inleyecek gibi görülüyor" dedi.

Sinop KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, asgari ücret, memur ve memur emeklisine yapılan zamları değerlendirdi. Uzun, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 gün önce asgari ücret komisyonu bir gece acele bir şekilde toplanarak 2025 yılındaki asgari ücreti belirledi. Orada asgari ücreti belirlerken yıllık enflasyon bile daha belli olmamışken, insanların alım gücünün ne kadar kaybolduğu bile belli değilken yüzde 30 gibi 22 bin 104 lira olan komik bir rakama denk gelen ücreti açıkladılar. Niye böyle yapıldığını sorulduğu zaman 2025 yılında merkez bankasının enflasyonu yüzde 30'un altında olacak verisini kullanarak, 2025 yılındaki artışı bu şekilde yaptıklarını söylediler. Fakat bu doğru değil. Biz yıllardan beri Merkez Bankasının enflasyon verilerinin tutmadığını, yılın ilk 3 ayında bu farkın, bu zammın eriyeceğini biliyoruz. Bugün iğneden ipliğe, gittiğimiz çay bahçesinde, oturduğumuz bir öğretmenevinde bütün harcadığımız tükettiğimiz ürünlere zam geldiğini görüyoruz. Bütün bu yapılan zamlarda hiç biri yüzde 30 falan değil hepsi yüzde 50'ye yakın zam. Böyle olunca da 'enflasyona ezdirmedik' dedikleri asgari ücretli 2025 yılında da enflasyonun altında inim inim inleyecek gibi görülüyor.

"Bizim giderlerimiz yüzde 60 artacak, gelirimize de bakınca da yüzde 6 artmış olacak"

Hükümet yıllık enflasyon hedefimiz bu yıl yüzde 48, yüzde 50 diyor. TÜİK, ne yapıp edip yılın sonunda hükümetin söylediği o enflasyonu çıkartıyor. Bugün yine bizi yanıltmadı. Kasım ayı enflasyonunu 1.03 çıkararak hükümetin yıllık hedeflediği yüzde 48'e denk getirdi. Bu yüzde 48 ne demek oluyor? Yani ikinci 6 ay için yüzde 15 enflasyon çıkmış oldu. Bu da bizim maaşlarımızdaki artışı belirleyecek. Biz 2024 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 10 almıştık zaten. Onu düştükten sonra bu yılın ikinci 6 ayında yüzde 15 enflasyon çıktığı için 5.3 gibi rakamla enflasyon farkı oluştu. 2025 yılı birinci 6 ayından da toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık bir artışımız var. Onunla birlikte 2025 yılındaki ilk 6 ayında memur ve memur emeklilerine yansıtılacak zam oranı belli olmuş oldu. Yüzde 11.5 gibi gülünç bir rakam. Büyükşehirlerde bir sürü asgari ücretli ve memur var. Bunların ev kiralarına gelen artış ne; yüzde 60'a yakın bir zam. Araçlarımıza gelen vergilerden, elektriğe ödediğimiz vergiye, mazot alırken ödediğimiz vergiye kadar devlet tahsil ettiğim tüm alanlarda ortalama yüzde 60'a yakın vergi tahsilatına gidiyor. Bu ne demek; bizim giderlerimiz yüzde 60 artacak, gelirimize de bakınca da yüzde 6 artmış olacak. Bu da dar gelirlilerin, bizim gibi bordroluların geçinme şartı, hayatlarını refah içinde sürdürme şansı bulunmamakta."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Musa Uzun, Politika, Ekonomi, Yerel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enflasyon ve Asgari Ücret Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:59 Özel’den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
19:21 Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı
19:01 İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
18:53 Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler’in yeni hocasını duyurdular Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler'in yeni hocasını duyurdular
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:30 Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
18:07 Elon Musk’tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a şok suçlama Elon Musk'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a şok suçlama
18:05 Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti
18:01 Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 16:14:01. #1.11#
SON DAKİKA: Enflasyon ve Asgari Ücret Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.