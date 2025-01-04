Enflasyon ve Asgari Ücret Uyarısı

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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, "Bugün iğneden ipliğe, gittiğimiz çay bahçesinde, oturduğumuz bir öğretmenevinde bütün harcadığımız tükettiğimiz ürünlere zam geldiğini görüyoruz. Bütün bu yapılan zamlarda hiç biri yüzde 30 falan değil, hepsi yüzde 50'ye yakın zam. Böyle olunca da 'enflasyona ezdirmedik' dedikleri asgari ücretli 2025 yılında da enflasyonun altında inim inim inleyecek gibi görülüyor" dedi.

Sinop KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, asgari ücret, memur ve memur emeklisine yapılan zamları değerlendirdi. Uzun, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 gün önce asgari ücret komisyonu bir gece acele bir şekilde toplanarak 2025 yılındaki asgari ücreti belirledi. Orada asgari ücreti belirlerken yıllık enflasyon bile daha belli olmamışken, insanların alım gücünün ne kadar kaybolduğu bile belli değilken yüzde 30 gibi 22 bin 104 lira olan komik bir rakama denk gelen ücreti açıkladılar. Niye böyle yapıldığını sorulduğu zaman 2025 yılında merkez bankasının enflasyonu yüzde 30'un altında olacak verisini kullanarak, 2025 yılındaki artışı bu şekilde yaptıklarını söylediler. Fakat bu doğru değil. Biz yıllardan beri Merkez Bankasının enflasyon verilerinin tutmadığını, yılın ilk 3 ayında bu farkın, bu zammın eriyeceğini biliyoruz. Bugün iğneden ipliğe, gittiğimiz çay bahçesinde, oturduğumuz bir öğretmenevinde bütün harcadığımız tükettiğimiz ürünlere zam geldiğini görüyoruz. Bütün bu yapılan zamlarda hiç biri yüzde 30 falan değil hepsi yüzde 50'ye yakın zam. Böyle olunca da 'enflasyona ezdirmedik' dedikleri asgari ücretli 2025 yılında da enflasyonun altında inim inim inleyecek gibi görülüyor.

"Bizim giderlerimiz yüzde 60 artacak, gelirimize de bakınca da yüzde 6 artmış olacak"

Hükümet yıllık enflasyon hedefimiz bu yıl yüzde 48, yüzde 50 diyor. TÜİK, ne yapıp edip yılın sonunda hükümetin söylediği o enflasyonu çıkartıyor. Bugün yine bizi yanıltmadı. Kasım ayı enflasyonunu 1.03 çıkararak hükümetin yıllık hedeflediği yüzde 48'e denk getirdi. Bu yüzde 48 ne demek oluyor? Yani ikinci 6 ay için yüzde 15 enflasyon çıkmış oldu. Bu da bizim maaşlarımızdaki artışı belirleyecek. Biz 2024 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 10 almıştık zaten. Onu düştükten sonra bu yılın ikinci 6 ayında yüzde 15 enflasyon çıktığı için 5.3 gibi rakamla enflasyon farkı oluştu. 2025 yılı birinci 6 ayından da toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık bir artışımız var. Onunla birlikte 2025 yılındaki ilk 6 ayında memur ve memur emeklilerine yansıtılacak zam oranı belli olmuş oldu. Yüzde 11.5 gibi gülünç bir rakam. Büyükşehirlerde bir sürü asgari ücretli ve memur var. Bunların ev kiralarına gelen artış ne; yüzde 60'a yakın bir zam. Araçlarımıza gelen vergilerden, elektriğe ödediğimiz vergiye, mazot alırken ödediğimiz vergiye kadar devlet tahsil ettiğim tüm alanlarda ortalama yüzde 60'a yakın vergi tahsilatına gidiyor. Bu ne demek; bizim giderlerimiz yüzde 60 artacak, gelirimize de bakınca da yüzde 6 artmış olacak. Bu da dar gelirlilerin, bizim gibi bordroluların geçinme şartı, hayatlarını refah içinde sürdürme şansı bulunmamakta."