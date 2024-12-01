Engelleri Birlikte Aşma Temalı Etkinlik Düzenlendi

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Yeşilyurt Belediyesi ile MalatyaPark AVM iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte engelleri aşmanın önemine vurgu yapıldı.

MalatyPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki etkinliğe, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in yanı sıra MalatyaPark Genel Müdürü Coşkun Güvenc de katıldı. Başkan Geçit, katılımcılara hitap ettiği konuşmasında, "Birlikte hareket ettiğimizde, hiçbir engel aşılmaz değildir" diyerek, toplumda engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlik, engelli bireyler için empati parkuru, görme engelliler satranç müsabakası, sesli top kontrolü ve folklor gösterileri gibi çeşitli aktivitelerle dolu dolu geçti. Katılımcılar, bu etkinliklerde engellerin sadece bir farkındalık meselesi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Geçit, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, özel durumlu bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin önemine değindi. Geçit, "Özel durumlu bireylerin yalnızca bir gün değil, her zaman yanınızdayız" diyerek, bu bireylerin topluma katkılarını artırmak için birlikte hareket etmenin gerekliliğini vurguladı.

"Engelleri Birlikte Aşacağız" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, herkes için engelsiz bir dünya oluşturma amacını güderek büyük bir anlam taşıdı. - MALATYA