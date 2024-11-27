Engelli Abdullah Balcı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Engelli Abdullah Balcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Engelli Abdullah Balcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hayatını kaybeden 34 yaşındaki engelli Abdullah Balcı, sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mutluluğu ve güler yüzlülüğüyle tanınan Balcı'nın organları bağışlandı.

27.11.2024 17:13  Güncelleme: 17:17
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hayatını kaybeden engelli Abdullah Balcı'nın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. İlçede güler yüzlülüğüyle tanınan ve herkes tarafından çok sevilen Balcı'dan geriye ise mutlu hatıraları kaldı.

Fatih Mahallesi'nde ikamet eden doğuştan engelli 34 yaşındaki Abdullah Balcı, geçtiğimiz gün yüksek tansiyona bağlı geçirdiği beyin kanaması sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından çok sevilen ve güler yüzlülüğüyle tanınan Balcı'nın cenazesi, Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Derince 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve çok sayıda kişi katıldı.

Abdullah Balcı'nın organlarının ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi. Ömrü boyunca çevresine mutluluk saçan Balcı için 26 Ekim'de AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı'nda doğum günü partisi düzenlendiği de belirtildi. Sevenlerinin yüreğinde derin izler bırakan Abdullah Balcı'dan geriye ise tebessümle hatırlanacak mutlu hatıralar kaldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Abdullah Balcı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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