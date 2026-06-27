Adana\'da engelli asansörleri mağduriyet yaratıyor

Adana'daki engelli asansörlerinin sürekli arızalanması ve amacı dışında kullanılması engelli vatandaşları mağdur ediyor. Engelli bireyler asansörlerin sadece ihtiyaç sahiplerince kullanılabilmesi için yetkililerden güvenlik personeli ve kartlı sistem talep etti.

Adana'da engelli asansörlerinin bozulması ve yürüyen merdivenlerin olmaması, bölgedeki engelli vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Asansörlerin sürekli bozulması, tahrip edilmesi ve engelli olmayan kişiler tarafından işgal edilmesi nedeniyle tesisleri kullanamayan engelli bireyler, her gün üç katı merdivenleri kullanarak kendi çabalarıyla aşmak zorunda kalarak büyük bir mağduriyet yaşıyor.

"Burada insanların can güvenliği yok"

Eyüp Tokmak, "Üç yıldan beri burada ikamet ediyoruz, yani burada kiracıyız. Başkanıma sesleniyorum; burada neredeyse 10-12 tane engelli derneği var. Fakat burası her gün bozuluyor. Dünyanın masrafını açıp devleti zarara sokuyorlar. Ne belediye var ne bir şey. Onu bir geçin, burada insanların can güvenliği yok. Yani şurası hiç başıboş olur mu? Biz o psikopatlar yüzünden burada neler çekiyoruz. Yani zaten Adana'da belediye yok. Belediye kurumu hiç yok. ya şurası her gün bozuluyor. Şimdi gelip yapsalar bile iyi yapmıyorlar. Ertesi gün 'parça değiştirdim' diyerek parayı devlete yüklüyorlar. Yani her şeyin baştan değişmesi lazım. Bu Adana'da belediye hizmeti yok. Burası belediyeye ait. Burada güvenlik olması, buraların gerçekten güzelce dizayn edilmesi gerekirken yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

"Ne belediye var ne başka bir şey"

Sorunların çözümü için yetkililere çağrıda bulunan Tokmak, "Gelip motorla biniyorlar, çoluk çocuk biniyorlar; 10 kişi birden bindiği için engelliler binemiyor. Engelli vatandaş geliyor, mecburiyetten kendi çabasıyla yukarı çıkıyor. Yani burası engelliler için yapılan bir yer ama hiçbir hizmet yok. Şimdi yetkililere söylüyorum, buraya güvenlik koyulması lazım. Yapılabiliyorsa kart sistemi yapılması lazım. Burada yapılacak daha birçok hizmet var ama yapmıyorlar. Onun için bu asansörün günlük, yani 24 saat kontrol edilmesi lazım. İşte metroda güvenlikçi, tamirci, her şey var. İnsanlar bu alt geçitten 24 saat boyunca geçiyor ama burası çalışmıyor. Burası aşağı yukarı 3 kat. Ben de sakatım ve bak, 3 katı ben bile çıkamıyorum. O anlamda ne yaptıysak sesimizi duyuramadık. Bu Adana Belediyesi utansın. Hizmet yapmıyor. Ne belediye var ne başka bir şey; temizlik yok, şu yok, bu yok. O anlamda biz bundan rahatsızız. Şundan çalıyorlar, bundan çalıyorlar. Bana göre çalıyorlar. Niye çalmasınlar? Dakika başı bu asansör niye bozuluyor, niye bozulsun yani? İşlerini doğru dürüst yapmıyorlar, kontrol de yok" şeklinde konuştu.

"Kartlı sistem yapın asansörlere"

Engelli birey Halis Kassap, "Şimdi engelli asansörü derken biz ortalama 2014 yılından beri burada kalıyoruz. Biz yetkililere buraya kartlı sistem yapın dedik. Kartlı sistem nasıl? Yaşlısı, engellisi, hamile bayanı rahatlıkla binebilsin diye kart sistemi dedik. Karta bastığı zaman asansör açılır, yukarı çıkar ve iner. İkinci şeyi söyledik ve dediğimiz bu dezavantajlı insanlar bu kartı kullandığı zaman rahatlıkla asansörü kullanabiliyor. Ama asansörü kullanan kişiler şu anda kimler? Motosikletle geliyor, bisikletle geliyor, tablayla geliyor, eski eşya toplayan arabasıyla gelip geçiyor. Şimdi belediye buraya en azından iki tane güvenlikçi koyması lazım. Güvenlikçi ne için koyması lazım? Yaşlısı, hamilesi, genç çocuklar buradan geçiyor. Madde bağımlısının bir tanesi çıkarsa, birine bir zarar verirse bunun şeyini kim çeker, vebalini kim çeker yani? Bunu yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Mesela arkamda gördünüz yürüyen merdiven. Yeri yapmışlar, bura yapıldığından beri yürüyen merdiven yapılmamış. O zamanki belediyeler müteahhite parasını vermiş, müteahhitten teslim almış. 'Bitti' diye teslim almış. Hani görüyor musunuz? Yok" diye konuştu.

"249 bin engelli Adana il sınırları içinde yaşıyor"

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne seslenen Kassap, "Burası Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde, sizin vasıtanızla başkana sesleniyorum. Diyorum ki insanların en önemli şeyi can güvenliği. Buraya bir güvenlikçi koymanızı tavsiye ediyorum. Güvenlik koyduğu zaman insanlar rahatlıkla gelip geçebiliyor. Bu başıbozuk insanlar burada barınamaz. Akşam 18: 00'dan sonra, yani gün battıktan sonra gelin burada neler var; insanlar geçiyor, geçemiyor. Hayır şu anda yok, hizmet yok. İşte gördüğünüz gibi asansörler kapalı. Gördüğünüz gibi şura çöp dolu ya, çöp çöp dolu. Burası insanların, engellilerin ve arkadaşlarımızın. Biz engelliler olarak buradayız. Yıllardan beri biz kamu hizmeti yapıyoruz, kamu hizmeti. Ticaret yapmıyoruz, kamu hizmeti yapıyoruz. Bunu yetkililere sesleniyorum; öncelikle insana can güvenliği, can güvenliği, can güvenliği diyoruz. 249 bin engelli Adana il sınırları içinde yaşıyor. Ama maalesef sadece burası da değil, şehir de engelliye göre dizayn yapılmamış" dedi. - ADANA