Engelli Ayakkabı Tamircisi Sinan Yılmaz, 26 Yıldır Mesleğini Severek Yapıyor

Yozgat'ta 17 yaşında çırak olarak başladığı mesleğine 26 yıldır devam eden 43 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Sinan Yılmaz, bedensel engelli olmasına rağmen ilk günkü şevk ve heyecanla ayakkabı tamir ederek ailesinin geçimini sağlıyor.

Çocuk yaşta geçirdiği traktör kazası sonucu ortopedik engelli olarak yaşamını sürdüren Sinan Yılmaz, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz, Sorgun Belediyesi tarafından kendisine verilen 2 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlıyor. Babasının kundura tamircisinin yanına çırak olarak vermesiyle 17 yaşında kunduracılık mesleğiyle tanışan Yılmaz, çok geçmeden mesleğin inceliklerini öğrenerek kendi iş yerini açtı. Şu an Sorgun Terminali karşısında 2 metrekarelik iş yerinde ayakkabı tamirciliği yaparak hayatını sürdüren Yılmaz, aradan geçen 26 yıla rağmen ilk günkü heyecanla müşterilerinin ayakkabılarını tamir ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla dükkanını açan ve akşam saat 20.00'ye kadar rızkını kovalayan Yılmaz'ı müşterileri de yalnız bırakmıyor.

"İşimi severek yapıyorum"

Engellinin kendisine engel olmadığını ve rızkının peşinde koştuğunu söyleyen Yılmaz, "43 yaşındayım, ortopedik engelliyim. Engelim sonradan oldu, arabadan düştüğüm için. Kunduracılık işine de 17 yaşında başladım. İki çocuk babasıyım. Bana bu işi rahmetli ustam Ekrem Saraç öğretti. O günden bu güne kadar bu işi yapıyorum. Mesleğimi severek yapıyorum. Belediye başkanımız bize burada yer verdi. Ekmeğimizin peşindeyiz, evimizin kazancını bu dükkandan çıkarıyoruz. Sabah saat 08.00'de işe geliyorum akşam yatsı namazıyla evime gidiyorum. Engelim hiçbir sıkıntı oluşturmuyor çok şükür. İşimi de severek yapıyorum, çalışıyorum" dedi.

"Müşterilerimin ilgisi çok fazla"

Müşterilerinin ilgisinin yoğun olduğunu da belirten Yılmaz, "Burada ayakkabı tamiri yapıyorum, ayakkabı boyuyorum, ayakkabıların rengini değiştiriyorum. Kemer satıyorum. Burada boş zamanlarımı geçiriyorum. İşlerimiz iyi.

Rabbim bereket versin, evimizin rızkını kazanıyorum. Müşterilerim de beni çok seviyor, ilgileri de çok iyi" şeklinde konuştu. - YOZGAT