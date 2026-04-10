Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 bin engelli kardeşimiz memur olarak iş hayatında"

10.04.2026 21:33  Güncelleme: 21:53
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Engelli Bireyler İçin Ulaşım Destek Sistemi Projesi" düzenlenen programla tanıtıldı. Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen törende, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını ve ulaşımını kolaylaştıran projenin detayları paylaşıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya "İstiyoruz ki engelli doğmuş bir evladımız eğitimini alsın. Eğitim hayatının içerisinde olsun. Özel eğitim, kaynaştırma eğitimleri. Daha sonra istihdam içinde yer alabilecek olanları mutlaka istihdamın içinde yer alsın istiyoruz" dedi.

Adapazarı ilçesinde bulunan Sosyal Gelişim Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Engelsiz Hobi Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı Sakarya Halk Ateşi Grubu'nun dans gösterisiyle devam etti. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, engelli bireyler ve aileleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım gösterdi. Gösterilerin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

"Engelli memur sayısını 5 binlerden 85 binlere çıkardık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, iktidarları döneminde engellilerin istihdamı ve eğitimi konusunda büyük adımlar atıldığını belirterek, "AK Parti iktidarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayesinde engelli kardeşlerimizin her anında hep yanında. Biz iktidara geldiğimizde engelli memur sayımız 5 binlerdeydi. Bugün 85 bin engelli kardeşimiz memur olarak iş hayatında. Yine özel sektörde de bu sayılar çok fazla arttı. İstiyoruz ki engelli doğmuş bir evladımız eğitimini alsın. Eğitim hayatının içerisinde olsun. Özel eğitim, kaynaştırma eğitimleri. Daha sonra istihdam içinde yer alabilecek olanları mutlaka istihdamın içinde yer alsın istiyoruz. Bunun içinde EKPSS gibi engellilere uygun ve dünyanın ilk örneği uygulanan Türkiye'de sınavlarla birlikte engellilerin istihdamını da kolaylaştırdık. Belirli bir sayıda işçi çalıştıran özel sektörü, engelli işçi çalıştırmaya mecbur ettik, teşvik ettik. İstiyoruz ki çalışabilecek her engelli evladımız çalışsın. Çalışamayacak durumda olanlarda belediyelerimizde bugün gördüğünüz sosyal dönüşüm gibi merkezlerde mutlaka hayatın içerisinde yer alsınlar. Hepimizin tek bir gayesi var, bu ülkenin tüm evlatlarının yüzünü güldürmek. Ben bugün burada çok mutlu oldum, bu 2025 Erişilebilirlik Ödül Töreni'nde Sakarya Büyükşehir Belediyemize 'Ulaşımda Engelsiz' projesi ile birlikte sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ödüle layık görüldü. Bugün bu projenin hayatta nasıl uygulandığını anlatan engelli kardeşlerimizi dinlerken gerçekten ne kadar anlamlı, dokunaklı ve engellilerin hayatını kolaylaştıran bir uygulamaya ödül vermişiz diye gerçekten memnun oldum" dedi.

"Ailelere cesaret veren çalışmaların takipçisiyiz"

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise engelli bireylerin toplumsal hayatta hak ettikleri ilgiyi görmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "AK Parti iktidarı öncesinde yapılan çalışmaları, insanın yaşamış olduğu zorlukları çok iyi biliyoruz. Bu anlamda biz de sayın Cumhurbaşkanımızın yasal düzenlemelerden başlayarak ülkemizin her kesimine, toplumumuzun her ferdine ulaşmaya çalışan ve engelsiz bireylerimizi hak ettikleri gibi karşılama, hak ettikleri ilgiyi gösterme anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. Biz sizlerden çok şey öğrendik. Bakanlığınız döneminde de yapmış olduğunuz çalışmalarda Türkiye'deki ailelerimizin engelli kardeşinden, evladından, annesinden babasından saklanan gizlenen değil, onu iftiharla baş tacı yapan, onunla birlikte yürüyebilen gezebilen, her türlü etkinliğe katılabilen ailelere cesaret verdiğiniz için şahsınıza şükranlarımızı sunuyorum. Ulaşımdan altyapıya kadar birçok çalışmada birlikte çalışıyoruz. Bunun yanında da toplumumuzda ayrım yapmadan yapmış olduğumuz çalışmalarda da bu tip mekanlarımızı yıl boyu çok farklı etkinliklere ev sahipliği yapan bu mekanlarımızın sayısını arttırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu’da yola çıkan mahsur kaldı Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu'da yola çıkan mahsur kaldı
Manisa’da don nöbeti Manisa'da don nöbeti
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi

21:54
Dolmabahçe’deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş’ın
Dolmabahçe'deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
20:45
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
