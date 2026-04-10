Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 bin engelli kardeşimiz memur olarak iş hayatında"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Engelli Bireyler İçin Ulaşım Destek Sistemi Projesi" düzenlenen programla tanıtıldı. Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen törende, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını ve ulaşımını kolaylaştıran projenin detayları paylaşıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya "İstiyoruz ki engelli doğmuş bir evladımız eğitimini alsın. Eğitim hayatının içerisinde olsun. Özel eğitim, kaynaştırma eğitimleri. Daha sonra istihdam içinde yer alabilecek olanları mutlaka istihdamın içinde yer alsın istiyoruz" dedi.

Adapazarı ilçesinde bulunan Sosyal Gelişim Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Engelsiz Hobi Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı Sakarya Halk Ateşi Grubu'nun dans gösterisiyle devam etti. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, engelli bireyler ve aileleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım gösterdi. Gösterilerin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

"Engelli memur sayısını 5 binlerden 85 binlere çıkardık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, iktidarları döneminde engellilerin istihdamı ve eğitimi konusunda büyük adımlar atıldığını belirterek, "AK Parti iktidarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayesinde engelli kardeşlerimizin her anında hep yanında. Biz iktidara geldiğimizde engelli memur sayımız 5 binlerdeydi. Bugün 85 bin engelli kardeşimiz memur olarak iş hayatında. Yine özel sektörde de bu sayılar çok fazla arttı. İstiyoruz ki engelli doğmuş bir evladımız eğitimini alsın. Eğitim hayatının içerisinde olsun. Özel eğitim, kaynaştırma eğitimleri. Daha sonra istihdam içinde yer alabilecek olanları mutlaka istihdamın içinde yer alsın istiyoruz. Bunun içinde EKPSS gibi engellilere uygun ve dünyanın ilk örneği uygulanan Türkiye'de sınavlarla birlikte engellilerin istihdamını da kolaylaştırdık. Belirli bir sayıda işçi çalıştıran özel sektörü, engelli işçi çalıştırmaya mecbur ettik, teşvik ettik. İstiyoruz ki çalışabilecek her engelli evladımız çalışsın. Çalışamayacak durumda olanlarda belediyelerimizde bugün gördüğünüz sosyal dönüşüm gibi merkezlerde mutlaka hayatın içerisinde yer alsınlar. Hepimizin tek bir gayesi var, bu ülkenin tüm evlatlarının yüzünü güldürmek. Ben bugün burada çok mutlu oldum, bu 2025 Erişilebilirlik Ödül Töreni'nde Sakarya Büyükşehir Belediyemize 'Ulaşımda Engelsiz' projesi ile birlikte sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ödüle layık görüldü. Bugün bu projenin hayatta nasıl uygulandığını anlatan engelli kardeşlerimizi dinlerken gerçekten ne kadar anlamlı, dokunaklı ve engellilerin hayatını kolaylaştıran bir uygulamaya ödül vermişiz diye gerçekten memnun oldum" dedi.

"Ailelere cesaret veren çalışmaların takipçisiyiz"

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise engelli bireylerin toplumsal hayatta hak ettikleri ilgiyi görmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "AK Parti iktidarı öncesinde yapılan çalışmaları, insanın yaşamış olduğu zorlukları çok iyi biliyoruz. Bu anlamda biz de sayın Cumhurbaşkanımızın yasal düzenlemelerden başlayarak ülkemizin her kesimine, toplumumuzun her ferdine ulaşmaya çalışan ve engelsiz bireylerimizi hak ettikleri gibi karşılama, hak ettikleri ilgiyi gösterme anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. Biz sizlerden çok şey öğrendik. Bakanlığınız döneminde de yapmış olduğunuz çalışmalarda Türkiye'deki ailelerimizin engelli kardeşinden, evladından, annesinden babasından saklanan gizlenen değil, onu iftiharla baş tacı yapan, onunla birlikte yürüyebilen gezebilen, her türlü etkinliğe katılabilen ailelere cesaret verdiğiniz için şahsınıza şükranlarımızı sunuyorum. Ulaşımdan altyapıya kadar birçok çalışmada birlikte çalışıyoruz. Bunun yanında da toplumumuzda ayrım yapmadan yapmış olduğumuz çalışmalarda da bu tip mekanlarımızı yıl boyu çok farklı etkinliklere ev sahipliği yapan bu mekanlarımızın sayısını arttırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA