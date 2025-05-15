Engelli bireyler temsili askerlikle üniforma giyerek yemin etme gururunu yaşadı

AYDIN - Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 29 engelli birey 'temsili askerlik uygulaması' ile bir günlük askerlik gururunu yaşadı.

Askerlik görevlerini yerine getiremeyen engelli bireyler için 2025 Aile Yılı ve 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Aileleriyle birlikte Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na gelen 29 bedensel ve zihinsel engelli birey jandarma üniforması giydi. Tüm hazırlıklarını tamamlayan engelli bireyler için günün sonunda yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerlik yemini eden engelli bireylerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Askerliği Türk milletinin özünde ve ruhunda olan, Türk insanının hayatında gerçekten olgunluğa giden yolda en önemli dönüm noktası olarak tanımlayan Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, "Bugün doğuştan asker olan bir milletin evlatlarının temsili askerlik görevlerini başarılı bir şekilde yapmış olmalarının gurur ve mutluluğunu paylaşmak için bir aradayız. Askerlik, Türk milletinin özünde ve ruhunda olan, Türk insanının hayatında gençlikten olgunluğa giden yolda en önemli dönüm noktasıdır. Türk milletince kutsal kabul edilen askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı onur ve gururunu bir ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır. Sevgili mehmetçikler, bugün bir hayalinizi gerçekleştirdiniz. Bu kutsal ocağın faaliyetlerine katılıp, havasını teneffüs ettiğiniz. Kısa bir süre de olsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bulunduğu coğrafi bölgenin en güçlü deneyimli ordusunun birer ferdi olmanın gururunu yaşadınız. Arkadaşlarınıza sarılıp silahınız üzerine el koyarak anne, baba ve komutanlarınızın huzurunda şanlı bayrağımızın altında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda en değerli varlıklarınızın olan canınızı gerektiğinde feda edeceğinize namusunuz üzerine ant içtiniz. Sizleri temsili askerlik hizmetine katıldığınız için tebrik ediyor, bundan sonraki hayatınızda huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Bu vesile ile vatan topraklarını kanları ile sulayan tüm aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Temsili askerlik görevini yerine getirenler adına jandarma er Doğan Yıldırım, "Her alanda olduğu gibi biz engellileri de unutmayarak şerefli askerlik görevini temsili olarak yapmamızı sağlayan Jandarma Genel Komutanlığı'na teşekkür ederiz. Bugün bir hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğuyla ömrümüzde ayrı bir gurur sayfası açıldı. Burada yapılan askerlik uygulaması ve mevcut özür durumları nedeniyle askerlik yapamayan ancak yapma özlemi çeken arkadaşlarımı ve beni onurlandırdınız. Bu şerefli üniformayı giymek, ant içilen bu kutsal vazifeye bütün kalbimizle ortak olmak bizler için kazanılan en büyük şeref ve bundan sonraki hayatımızda anlatabileceğimiz en güzel anı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar ve okunan şiirlerin ardından temsili askerlik görevini yerine getiren engelli bireyler terhis belgeleri verildi. Askeri geçit töreni ile son bulan tören sonrası çocukları ile kucaklaşan aileler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Böyle bir imkan sağlanmasından dolayı çok mutlu ve gururluyum"

Temsili askerlik görevini yerine getiren Behlül Tüpcil'in babası Ahmet Tüpcil, "Oğlumun temsili de olsa askerlik görevine getirmesinden dolayı bugün çok gururluyum. Devletimize, jandarmamıza bizlere böyle bir imkan sağlamasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Oğlum Behlül için de çok güzel bir gün oldu, değişik bir ortama girdi. O da çok sevindi" diye konuştu.

"Ömrümde unutamayacağım bir anı oldu"

Temsili askerlik görevini yerine getiren bir diğer engelli Emre Bağdatlıoğlu ise, "Bugün burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. İlk başta çok heyecanlıydım, sonrasında heyecanımı yendim ve güzel bir gün yaşadım. Bugün benim ömrümde unutamayacağım çok güzel bir hatıra oldu. Temsili askerlik görevimizi yerine getirmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün engelli arkadaşlarımın da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.