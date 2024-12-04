Engelli Bireylerden Temsili Trafik Denetimi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde engelli bireyler trafik polisi elbiseleriyle temsili trafik denetimi gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde temsili trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Engellilik konusunda farkındalık oluşturmak, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik Misakı Milli Meydanı önünde yapıldı.
Polis elbisesi giydirilen çocuklar, trafik ekipleri ve görevliler gözetimindeki yaya geçidi uygulamasında sürücülere ve yayalara uyarılarda bulundu.
Telsizden de uyarılarda bulunan çocuklar etkinlikle unutulmaz anlar yaşadı. - KARABÜK
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